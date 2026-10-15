『AION2』推奨PC、LEVEL∞から発売　AMD Ryzen搭載2機種、28万9800円から

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『AION2』推奨パソコンを発売した。価格は289,800円から439,800円だ。対象店舗では限定クリアファイルがもらえる期間限定キャンペーンも実施する。
『AION2』推奨パソコンは、NC独自の検証基準を満たし、動作確認を受けたモデルという。BTO（Build to Order）に対応しており、SSD増設など用途に合わせたカスタマイズが可能だ。ゲームを快適に遊ぶための構成をベースにしつつ、プレイ環境に応じて拡張しやすい点が特徴だ。
用意される標準構成は2機種だ。LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-AION2は、AMD Ryzen 7 9700X、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSD、AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載し、価格は289,800円だ。LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-AION2は、AMD Ryzen 7 9800X3D、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSD、AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を備え、価格は439,800円だ。いずれもWindows 11 Homeを採用し、ミニタワー筐体でmicroATX構成となる。
両モデルはグリーン購入法適合品でもあり、環境配慮を意識した製品選びを重視するユーザーにも向くという。『AION2』は、立体的な飛行移動やダイナミックなアクションバトル、高密度のキャラクタークリエイトなどを特徴とする大型タイトルで、推奨PCの投入により、映像表現と操作性を両立したプレイ環境を選びやすくなる。詳細は特集ページおよび各製品ページで確認できる。
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