手のひらサイズにRyzen AI 7 450搭載　iiyama PCのミニPC、16万9800円で発売

ユニットコムは10月15日より、iiyama PCブランドからAMD Ryzen AI 7 450を搭載したミニPCの販売を開始した。

新製品は手のひらサイズの小型筐体に、Zen 5アーキテクチャ採用の8コア16スレッドCPUを搭載する点が特徴だ。最大5.1GHzの動作クロックとDDR5メモリ対応により、3Dゲームや画像・動画編集のような負荷の高い作業にも対応しやすい構成となる。さらにAI処理専用のNPUを内蔵し、AMD Ryzen AIテクノロジに対応することで、AI関連の演算性能向上も見込めるという。

電源ボタン一体型の指紋認証センサーも備え、起動時の本人認証をスムーズに行える。パスワード入力の手間を減らしつつ、業務端末として求められるセキュリティも確保する設計だ。省スペースかつ省電力で、個人利用からオフィスの事務端末、サイネージ用途まで幅広く活用しやすい。

インターフェイスも充実しており、前面にUSB 3.1 Type-A×2、USB4 Type-C×1、オーディオ入出力、SDカードリーダーを配置する。背面にはUSB2.0 Type-A×2、USB4 Type-C×1、HDMI、DisplayPort、LAN（RJ45）×2を備える。液晶テレビへの接続やマルチディスプレイ環境の構築、外付けストレージとの高速転送など、幅広い使い方が可能だ。

販売モデルの一例は「STYLE-I1MA-RA45-EZDX」で、価格は169,800円だ。標準構成はWindows 11 Home [DSP版]、AMD Ryzen AI 7 450、DDR5 8GB、500GB NVMe対応 M.2 SSD、Radeon 860M内蔵グラフィックス、コンパクトケース、ACアダプターなどで構成される。BTO対応のため、用途に応じたメモリやストレージの変更も可能だ。