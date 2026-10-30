パソコン工房、都内4店舗で1周年記念セール　ゲーミングPCやPCパーツが特価に

ユニットコムは、パソコン専門店「パソコン工房 秋葉原本店」「パソコン工房 秋葉原パーツ館」「パソコン工房 町田店」「パソコン工房 八王子店」で、10月31日から11月13日まで「1周年記念セール」を開催する。11月1日にオープンしたパソコン工房 秋葉原買取センターの1周年を記念した企画で、人気のPC、PCパーツ、周辺機器を記念価格で提供する内容だ。

セールでは、ゲーミングPCやノートPCなどの即納パソコンに加え、PCパーツや周辺機器まで幅広く対象にする。eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボモデル「LEVEL∞」、コスト重視のゲーミングPC「LEVELθ」、カスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」も案内され、アップグレードや出張設定設置サービスについても店頭スタッフへ相談できる。Windows 11搭載のスリムPCやノートPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルなど、ビジネス向け機種もそろえる構成だ。

さらに、パソコン工房では「中古買取強化宣言」を実施し、ゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPC、CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカードなどの買取査定額を見直している。対象条件を満たすと、指定ゲーミングPCの買取で最大5万円分相当の商品券またはポイントを進呈する施策も展開中だ。加えて、対象の新品パソコンやゲーミングPC購入時に最大3万円分相当の還元が受けられる「超感謝 還元祭」や、保証サービス同時加入で最大2万円分相当が還元される「最大2万円分還元 超還元プログラム」も案内されている。