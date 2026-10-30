パソコン工房、BTOパソコンが最大4万5千円引き　10月31日からボーナスセール

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで、10月31日から11月20日まで「超 先取りボーナスセール」を開催する。セール対象のBTOパソコンが最大4万5千円引きとなるほか、PCパーツや周辺機器の日替わりセール商品も用意されるという。販売ページはパソコン工房WEBサイトで確認でき、WEBサイト限定のBTOパソコン販売は11月20日11時59分まで実施するという。

今回の目玉は、普段使いからビジネス用途まで対応しやすい人気デスクトップPCや、最新ゲーム向けの高性能ノートPCを含むセール対象BTOパソコンだ。加えて、認定再生メモリを採用したエントリー向けゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～（レベル シータメモリ・アールイー）」も販売中となる。主要構成部品には新品パーツを使い、メモリのみを品質検査と動作確認を経た認定再生メモリにすることで、性能と価格のバランスを追求したBTOパソコンだ。

「LEVELΘ ～ Memory Re ～」は、用途に応じて構成を選べるBTO方式を採用し、1年間の製品保証に加えて延長3年または4年保証、月額会員サービス「プラチナITパスポート」への加入も可能だ。半導体価格の高騰が続く中でも、リユース事業と製造技術、品質管理体制を組み合わせることで、手に取りやすい価格帯を目指した点が特徴となる。

そのほか、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員向けにBTOパソコンの送料無料施策を実施中であり、中古買取強化宣言や、最大3万円分相当を還元する「超感謝 還元祭」、最大2万円分相当の還元が受けられる「超還元プログラム」も展開している。さらに、税込本体販売価格20万円以上のグラフィックボード搭載新品パソコン向けには「残価据置型クレジット」も用意され、Windows 10からWindows 11への乗り換えを支援するフェアも案内されている。