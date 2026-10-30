USBポート25個で配信機材をつなぐ！ 父ノ背中てるしゃん監修の自作PCキット、パソコン工房から

ユニットコムは10月30日、パソコン工房・グッドウィルの店舗およびWEBサイトで、父ノ背中のてるしゃん監修によるストリーマー向け組立キットの販売を開始すると発表した。採用パーツは、Antec製PCケース「Antec Flux Pro Noctua Edition」、Noctua製CPUクーラー「NL-LC1-36」、ASRock製マザーボード「LiveMixer WiFi」だ。自作PCに初めて挑戦する人や、配信環境を整えたい人を主な対象にした構成で、組立に不安がある場合は組立代行サービスにも対応する内容だ。

Antec Flux Pro Noctua Editionは、標準搭載のファンをNoctuaのプレミアムグレードG2ファンに換装し、静音性と冷却効率を高めた特別モデルだ。NL-LC1-36はAsetek Emma V2プラットフォームを採用したオールインワン水冷クーラーで、3層防音構造のポンプノイズアブソーバーにより動作音と振動の低減を狙う設計だ。さらに、X870 LiveMixer WiFiは25個のUSBポートを備え、配信時に必要な周辺機器を多く接続しやすいほか、5Gb/s LANコネクタによって安定したネットワーク環境を確保しやすい構成だ。

ラインナップは、GeForce RTX 5060 8GBとRyzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070 Ti 16GBとRyzen 9 9900X3D、GeForce RTX 5080 16GBとRyzen 9 9950X3D2 Dual Editionの3構成だ。メモリーは32GBまたは64GB、ストレージは1TB、2TB、4TBのNVMe対応M.2 SSDを採用し、電源は1000W 80PLUS PLATINUM認証または1600W 80PLUS TITANIUM認証を組み合わせる。

購入はパソコン工房の店舗またはWEBサイトから可能だ。組立キットに加え、組立代行サービス付きモデルも用意され、購入者には組立代行工賃が半額になるクーポンが付属する。さらに発売記念キャンペーンとして、てるしゃん監修ストリーマー向け組立キット、または父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入した先着10名に、父ノ背中メンバーのサイン入り色紙をプレゼントする。色紙は購入製品とは別送で、11月中の配送を予定するという。