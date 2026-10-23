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FX口座で不正操作の報告　GMOが緊急注意喚起　「お名前.com」不正アクセスで

2026年10月23日 10時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　GMOインターネットは10月22日、「お名前.com デスクトップクラウド」への不正アクセスについて第2報を公表した。サーバー上で使っていた取引ツールに関連し、利用者からFX（外国為替証拠金取引）口座で第三者による不正な操作をされたとの報告を受けているという。取引ツールや取引口座のパスワード変更と、ログオフによるセッションの切断を至急するように求めている。

　お名前.com デスクトップクラウドは、FXの自動売買ツールを24時間稼働させるためのVPS（仮想専用サーバー）サービス。クラウド上のWindows環境で自動売買ツール「MetaTrader 4（MT4）」「MetaTrader 5（MT5）」などを動かせるため、自宅のPCの電源を切っていても自動売買を続けられる。

　同社は10月19日に利用者からの問い合わせを受けて調査を開始し、20日に一部のサーバーで不正プログラムの設置を確認した。21日午前4時から全プランのサーバーを順次停止し、22日の発表時点でも停止を継続している。影響の可能性があるサーバーは2万6739件。

　FX事業者側も警戒を強めている。OANDA証券は22日、同サービスを利用している顧客に対し、取引口座のパスワード変更や二段階認証の利用、取引履歴の確認を要請。AIゴールド証券も同日、不正ログインや取引、出金申請の監視を強化していると発表している。

　GMOインターネットは、MT4やMT5などの取引ツールと取引口座のパスワードを、同サービスのサーバー以外の端末から変更し、その後にログオフするよう案内している。取引履歴と残高も確認し、身に覚えのない取引があれば取引先の事業者に連絡する必要がある。

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