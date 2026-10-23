iPhone Duoだけじゃない！ 折りたたみスマホ全特集【2026年秋】

折りたたみスマホはiPhone Duo以外にもこんなにあるんです！

iPhone Duoの発売で、これまで以上に注目を集めている「折りたたみスマホ」。折りたたみスマホが、今後の主流になるかどうかは意見が分かれるとして、実は日本でもこんなにたくさんの製品が登場していたんです！

折りたたんでも8mm台、普通のスマホよりも軽いモデルまであったり、10万円以下で買えるモデルもあったりと、製品はいろいろ。そんな“折りたたみスマホ”のレビュー記事を一挙掲載するので、気になる製品見つけてください。

後半では「折りたたみスマホ」をチェックする上で注目したいポイントを紹介しています。これで折りたたみスマホの基本がわかります！

あのGoogle純正スマホの折りたたみ版 やっぱりAIが強力

グーグル「Pixel 11 Pro Fold」 俺、実は折りたたみスマホなら「Pixel 11 Pro Fold」の方が好き。理由はたくさんあるんだ。 他社の折りたたみスマホを待つ必要はないと思わせる完成度のPixel 11 Pro Fold。前モデルから軽量化し、耐久性も3倍に向上。開けば8型の大画面、Tensor G6による爆速AI処理を備え、スマホとタブレットを1台にまとめられます。

折りたたみスマホをチェックする際のポイント（1）

【横折りか縦折りか】ホールド型、フリップ型とも言われます

「折りたたみスマホ」と一言で言っても、「横折り」型と「縦折り」型の2タイプに大分できます。

横折り型は文庫本のように横に開くスタイルで、開いた状態ではタブレット、閉じた状態では普通のスマホのように使える2ウェイで、iPhone Duoもこちらに含まれます。こう言うと「スマホとタブレットを2台持ちすればいいんじゃないか」と聴かれることが多いのですが、2台分の役割を1台で持ち運べる（荷物にならない）からこそ、大きなメリットがあるわけです。

縦折り型は、パカパカと呼ばれていた昔の折りたたみケータイのようなスタイルで、基本的には開いた状態で使うスマホです。閉じた状態では非常に小さく、カバンに入りやすいほか、海外ではアクセサリー感覚で“デコる”のも流行りです。それぞれホールド型、フリップ型と呼ばれるケースもあります。

折りたたみスマホをチェックする際のポイント（2）

【厚みや重量】特に横折り型は閉じて使う場面が多いので重要

折りたたみスマホの中でも横折り型は、閉じた状態で使う時間が圧倒的に長くなります（人によっては8～9割以上）。そのため、閉じた状態での厚みや重さがとても重要。各社ともこの点を大きくアピールしています。

たとえばGalaxy Z Fold8 Ultraは閉じた状態での厚みが8.9mmと通常のスマホとほぼ同じ。Galaxy Z Fold8に至っては重量はわずか201g。iPhone 18 Proなど、多くのハイエンドスマホよりも軽くなっています。

折りたたみスマホをチェックする際のポイント（3）

【価格】通常のスマホより高価ですが、安価なモデルも増加中

iPhone Duoが36万円台で登場したこともあって、折りたたみスマホは「高いんでしょ？」「自分には関係ない」と思い込んでいる人もいるかもしれません。実際に通常のスマホと比べると高価な製品が中心ですが、nubia Fold／FlipはワイモバイルでMNPで契約すると、2年後の端末返却を前提に2万円台で利用できたりと比較的お手頃な製品も登場してきています。どれもこれも高いという状態ではなくなっています。