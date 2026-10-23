iPhone Duoだけじゃない！ 折りたたみスマホ全特集【2026年秋】 第9回
iPhone Duoだけじゃない！ 折りたたみスマホ全特集【2026年秋】
2026年10月23日 12時00分更新
折りたたみスマホはiPhone Duo以外にもこんなにあるんです！
iPhone Duoの発売で、これまで以上に注目を集めている「折りたたみスマホ」。折りたたみスマホが、今後の主流になるかどうかは意見が分かれるとして、実は日本でもこんなにたくさんの製品が登場していたんです！
折りたたんでも8mm台、普通のスマホよりも軽いモデルまであったり、10万円以下で買えるモデルもあったりと、製品はいろいろ。そんな“折りたたみスマホ”のレビュー記事を一挙掲載するので、気になる製品見つけてください。
後半では「折りたたみスマホ」をチェックする上で注目したいポイントを紹介しています。これで折りたたみスマホの基本がわかります！
まずは「iPhone Duo」から！ 「いつものiPhone」ゆえの安心感と課題がわかります
iPhone Duoの実機レビューです。ハードの完成度は高く、いつものiPhoneの安心感があります。一方で、マルチタスクの制限や縦方向の狭さなど、大画面を活かしきれない課題も見えました。
折りたたみAndroidの最高峰！ 厚さ約4.1mmの驚異の薄さ
サムスン電子「Galaxy Z Fold8 Ultra」
開くと約8.0型の大画面ながら、厚さ約4.1mm、重さ約215gと驚異の薄型軽量化を実現。約30万円からと高価ですが、最上位の性能とAI機能を備えた完成形と言える1台です。
パスポートサイズが使いやすい！ 約201gは普通のスマホ以下！
サムスン電子「Galaxy Z Fold8」
開くと動画や読書に最適な4:3の大画面になり、約201gという世界最軽量クラスの軽さを実現しました。進化したGalaxy AIを搭載し、約27万円という価格に見合う高い完成度を誇る注目のフラッグシップ機です。
モトローラ初の横折りスマホ 性能面でもハイエンド！
モトローラ「motorola razr fold」
開くと4.55mmと極薄で、カメラ評価機関でフォルダブル世界1位を獲得した高性能3眼カメラを搭載。AI機能や手書き文字をテキスト化できる専用ペンにも対応し、約30万円の価値が十分にある完成度です。
約10万円！ 手のひらサイズで価格もお手頃 razrの最新型
モトローラ「motorola razr 60」
モトローラの最新フリップ型スマートフォン「razr 60」が発売された。モトローラはコンスタントにフリップ型を投入しており、定番とも言える最新モデルをレビューする。
横折りの折りたたみ機なのにワイモバで買えばマジで安い！
ZTE「nubia Fold」
折りたたみスマホ（特に横折りタイプ）と聞くと、「とにかく高い」と思っている人が多いのでは？ そんな中で登場したのが「nubia Fold」です。このスマホは、折りたたみという憧れの形をしっかり実現しながら、最安値で2万2680円から使えるのです！。
こんなに安く使えていいの!? でも、性能も十分なフリップ型
ZTE「nubia Flip 3」
「nubia Flip 3」は、同ブランド3機種目のフリップ型（縦折り型）のスマートフォンだ。より大きくなったアウトディスプレーやバッテリー容量の増加など、前モデルを進化させた完成度の高い製品である。
折り目がガチで見えない!? 性能上等のOPPOの横折り機
OPPO「OPPO Find N6」
Find N6の最大の特徴は折り目がほぼ見えない8.12型の大画面。ハッセルブラッドと共同開発のカメラは2億画素の広角や光学3倍望遠を備え、専用ペンによる手書き入力や充実したAI機能など、とにかく強力です。
あのGoogle純正スマホの折りたたみ版 やっぱりAIが強力
グーグル「Pixel 11 Pro Fold」
他社の折りたたみスマホを待つ必要はないと思わせる完成度のPixel 11 Pro Fold。前モデルから軽量化し、耐久性も3倍に向上。開けば8型の大画面、Tensor G6による爆速AI処理を備え、スマホとタブレットを1台にまとめられます。
【目次】
折りたたみスマホをチェックする際のポイント
ポイント1：【横折りか縦折りか】ホールド型、フリップ型とも言われます
ポイント2：【厚みや重量】特に横折り型は閉じて使う場面が多いので重要
ポイント3：【価格】通常のスマホより高価ですが、安価なモデルも増加中
折りたたみスマホをチェックする際のポイント（1）
【横折りか縦折りか】ホールド型、フリップ型とも言われます
「折りたたみスマホ」と一言で言っても、「横折り」型と「縦折り」型の2タイプに大分できます。
横折り型は文庫本のように横に開くスタイルで、開いた状態ではタブレット、閉じた状態では普通のスマホのように使える2ウェイで、iPhone Duoもこちらに含まれます。こう言うと「スマホとタブレットを2台持ちすればいいんじゃないか」と聴かれることが多いのですが、2台分の役割を1台で持ち運べる（荷物にならない）からこそ、大きなメリットがあるわけです。
縦折り型は、パカパカと呼ばれていた昔の折りたたみケータイのようなスタイルで、基本的には開いた状態で使うスマホです。閉じた状態では非常に小さく、カバンに入りやすいほか、海外ではアクセサリー感覚で“デコる”のも流行りです。それぞれホールド型、フリップ型と呼ばれるケースもあります。
折りたたみスマホをチェックする際のポイント（2）
【厚みや重量】特に横折り型は閉じて使う場面が多いので重要
折りたたみスマホの中でも横折り型は、閉じた状態で使う時間が圧倒的に長くなります（人によっては8～9割以上）。そのため、閉じた状態での厚みや重さがとても重要。各社ともこの点を大きくアピールしています。
たとえばGalaxy Z Fold8 Ultraは閉じた状態での厚みが8.9mmと通常のスマホとほぼ同じ。Galaxy Z Fold8に至っては重量はわずか201g。iPhone 18 Proなど、多くのハイエンドスマホよりも軽くなっています。
折りたたみスマホをチェックする際のポイント（3）
【価格】通常のスマホより高価ですが、安価なモデルも増加中
iPhone Duoが36万円台で登場したこともあって、折りたたみスマホは「高いんでしょ？」「自分には関係ない」と思い込んでいる人もいるかもしれません。実際に通常のスマホと比べると高価な製品が中心ですが、nubia Fold／FlipはワイモバイルでMNPで契約すると、2年後の端末返却を前提に2万円台で利用できたりと比較的お手頃な製品も登場してきています。どれもこれも高いという状態ではなくなっています。
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