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iPhone Duoだけじゃない！ 折りたたみスマホ全特集【2026年秋】 第3回

カバー画面でSNS、開いて3アプリ同時起動。モトローラの横折りスマホ「razr fold」が使いやすすぎた

2026年10月23日 09時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ） 編集●ASCII

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2026年8月20日に公開された記事を再掲載したものです。

　8月4日に発売されたモトローラ初の横折りスマホ「motorola razr fold」を使ってみました。プロセッサーにSnapdragon 8 Gen 5を採用するハイエンドモデルで、高性能カメラを搭載していることもセールスポイントとしています。

　モトローラ公式オンラインストアでの価格は29万9800円。主要な家電量販店やECサイト、MVNOのIIJmioでも購入できます。果たして約30万円の価値はあるのか？ モトローラからお借りして、じっくり使ってみました。

開けば4.55mmの極薄ボディー
細身で持ちやすい約6.6型のカバーディスプレーも優秀

　motorola razr foldは閉じた状態では約6.6型のアウトディスプレーを利用可能。横幅は約73.6mmと比較的細く、片手持ちでもバータイプのスマホと同じように操作できます。

アウトディスプレーは約6.6型で、解像度は2520×1080ドット

片手持ちでも楽に文字入力ができる

右側面に音量ボタンと電源ボタンを搭載。電源ボタンは指紋センサーを兼ねる。また、開くと左側面となる上部に「AIキー」も備えている

上部にはスピーカーとマイク

下部にはUSB-Cポート、SIMスロット、スピーカー、マイクを搭載。nanoSIMは1枚しか装着できないが、eSIMにも対応しているので、デュアルSIM利用が可能。microSDには非対応

　カラバリはブラッケンドブルーとリリーホワイトの2色。筆者が試用したブラッケンドブルーは背面にテクスチャー加工が施され、指が滑りにくく、指紋が付きにくいことが特徴。

ブラッケンドブルー

リリーホワイト

　開くと約8.1型の大画面が現れます。開いた状態での厚さは約4.55mm。同時期にサムスンが発売したGalaxy Z Fold8 Ultra（4.1mm）よりは厚いものの、一般的なスマホと比べると極薄。ただし、重さは約243gあり、長時間手に持って動画を見たり、ゲームをしたりすると疲れそうです。

メインディスプレーは約8.1型で、解像度は2484×2322ドット

開いた状態では約4.55mmという薄さ

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