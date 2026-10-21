Google Chromeに350件以上の脆弱性　最新版にアップデートを

グーグルは10月20日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む353件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・353件 ■深刻度別の内訳 ・重大：6件

・高：61件

・中：197件

・低：89件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-113341：Skiaのメモリ破損

・CVE-2026-113279：Accessibilityのメモリ破損

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-113101：SiteIsolationにおける解放後使用

・CVE-2026-113097：ファイルシステムにおける解放後使用

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-113055：FullScreenでの型の混同

・CVE-2026-113068：Input の解放後使用

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-113251：PDFでの解放後使用

・CVE-2026-113215：Extensionsでの解放後使用

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows： 156.0.8078.47/.48

・macOS： 156.0.8078.47/.48

・Linux：156.0.8078.47 ■モバイル版 ・Android：156.0.8078.47

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。