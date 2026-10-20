ゆず庵で冬限定「本ずわいがに握り食べ放題」や「かに&海老しゃぶ」など豪華新メニューが11月10日より登場!!





寿司・しゃぶしゃぶチェーンの「ゆず庵」は11月10日より冬の期間限定メニューおよび新グランドメニューの販売を開始する。

今回の新メニューにおける最大の特長は、冬の贅沢食材である海老や本ずわいがに、旬の寒ぶりを贅沢に味わえるラインアップが充実している点だ。

数量限定で提供される「有頭海老しゃぶ」と「本ずわいがに かにしゃぶ」に加え、これらと相性抜群な「濃厚海老だし」が登場する。

さらに、「ごほうび寿司」第一弾として希少部位を用いた「本ずわいがに握り」が43万食限定で「冬のゆず庵コース」以上の食べ放題対象に加わる。

また、寿司メニューでは「サーモン食べ比べ」や「とろ食べ比べ」などの新グランドメニューが追加されるほか、愛媛県宇和海産の寒ぶりを使用した握り寿司や「【黄金】博多水炊き鶏だし」、体験型のお寿司セット、冬限定甘味まで幅広く揃っている。

海老と蟹を楽しむ

季節限定メニュー





・【有頭】海老しゃぶ（4本）：1200円

濃厚な旨みが広がる有頭海老をしゃぶしゃぶで堪能できる一品である。

・【本ずわいがに】かにしゃぶ（4本）：1200円

ぷりぷりの食感と口の中でとろける美味しさが特徴の本ずわいがにを使用している。

・海老・かにしゃぶセット：8本2200円 / 16本4000円

海老と本ずわいがにを一度に楽しめるお得なセットで、8本（各4本）と16本（各8本）が用意されている。

・濃厚海老だし

数種類の海老から丁寧に出汁を取り、旨味を凝縮させた冬季限定のおだしである。鍋のしめに「ちぢれ中華麺」を入れることで、「海老ラーメン」を楽しめる。

ゆず庵の食べ放題コースは、

・豚しゃぶしゃぶ・寿司の「お手軽コース」

・牛しゃぶしゃぶ・旬の寿司・天ぷらの「冬のゆず庵コース」

・黒毛和牛や上天ぷら・上寿司の「贅沢コース」

で、以下の新メニューはゆず庵コース以上で食べ放題となる。

本ずわいがに・寒ぶり握りも食べ放題

デザートも冬モードに





・数量限定

「ごほうび寿司」＝本ずわいがに握り

厳選した本ずわいがにからわずかしか取れない希少部位「爪下棒肉」を使用した握り寿司である。43万食限定で提供される（単品注文も可能）。

・季節限定

「宇和海産：寒ぶり握りシリーズ」

愛媛県宇和海産の脂乗りが良い寒ぶりを使用した「宇和海産 寒ぶり握り」、特製胡麻醤油で味わう「宇和海産 寒ぶり胡麻醤油握り」、香ばしく炙った「宇和海産 炙り寒ぶりおろし握り」の3種類が揃う。

・新登場「食べ比べ寿司」

「サーモン食べ比べ」

（大とろサーモン・サーモン）

希少なハラス部位を用いた大ぶりの大とろサーモンと、鮭本来の味わいが濃いサーモンの2種類を食べ比べできる一皿である。

「とろ食べ比べ」

（中とろ・とろびんちょう）

厳選された鮪の中とろと、上品で柔らかなとろびんちょうを一度に味わえる。

・新登場「手巻き寿司」

「月見すき焼き手巻き」

味の染み込んだすき焼き肉に濃厚な卵黄ソースを絡めた手巻き寿司で、すべての食べ放題コースで注文可能だ。

「切り落としまぐろ手巻き」

中とろ、赤身、とろびんちょうの3種類を切り落として手巻きにした一品である。

・新握り・手巻き・逸品メニュー

「炙りびんちょうおろし握り」（286円）、「炙りとろサーモンおろし握り」（286円）、「生海老握り」（253円）、「塩レモン生海老握り」（286円）などが登場する。

また「贅沢コース」限定として、「霧島黒豚しゃぶしゃぶ」（462円）や「うにいくら手巻き」（462円）も加わる。

・【黄金】博多水炊き鶏だし

二種の鶏油と鶏ガラを使用し、瀬戸内産の塩で旨味を凝縮させた白湯だしである。「水炊き野菜盛合せ」（407円）や「手羽中」（319円）とともに楽しめる。

・自分で握る寿司職人セット

オリジナルの和帽子がセットになった体験型のお寿司セットで、すべての食べ放題コースで注文できる。

・冬限定甘味

サクサクのパイ生地にホワイトチョコを詰めた「ミニホワイトチョコパイ」、キャラメルと北海道産生クリームを包んだ「濃厚キャラメル大福」、まろやかな「ほうじ茶わらび餅」がラインアップされる。