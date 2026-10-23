AMD Ryzen 9 9950X3D搭載PCが10万円オフ！ パソコンショップSEVEN、10月23日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月23日に「2026/10/23 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月23日0:00から10月23日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円オフになるという。対象製品は全10商品で、購入はセール特設ページから行う。
注目商品のひとつは「ZEFT R61AM」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとRadeon RX 9070XT、128GB DDR5メモリ、2000GB SSD+2TB HDDを組み合わせたハイエンド構成で、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと1000W 80Plus gold電源を採用する。通常986,800円（税抜）から100,000円オフの886,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。
「ZEFT R66AD」は、AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するミドルレンジモデルだ。16GB DDR4メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus bronze電源を備え、通常299,800円（税抜）から10,000円オフの289,800円（税抜）となる。コンパクトなマイクロタワーケースを採用しており、限られた設置スペースにも導入しやすい構成だ。
「ZEFT R60TQ」は、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを組み合わせた上位モデルだ。32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、1000W 80Plus gold電源を搭載し、通常539,800円（税抜）から52,000円オフの487,800円（税抜）になる。ゲーム用途だけでなく、動画編集や高負荷のマルチタスクにも対応しやすい仕様だ。
セール対象はこの3機種に限らず、全10商品が値引き対象となる。各製品の詳細や購入方法はセール特設ページで確認でき、送料無料も適用される。最新パーツを搭載したBTOパソコンを、期間限定で狙いやすい機会だという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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