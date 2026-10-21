【任天堂純正品】Switch 2専用収納ケースの安心感は格別！ 8％オフの9162円で販売中

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Nintendo Switch 2 オールインボックスをチェック

Amazon.co.jpにて、「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 オールインボックス」が販売中だ。参考価格は9980円だが、執筆時点では8％オフの9162円で購入可能だ（10月20日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2本体やJoy-Con 2、ドック、ケーブル類をまとめて収納できるボックス型のケース。内部に仕切りがあり、コントローラーなどの周辺機器を一緒にしまえる。

Switch 2本体や周辺機器をまるごと収納できる

ユーザーレビューを見ると"文句のつけようがない製品／大量に収納できる／さすがは純正品"といった声が寄せられている。現時点では8％オフの価格で購入可能だ。純正品のSwitch 2用ケースが欲しい人は、早めにチェックしてみては？