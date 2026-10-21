Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第823回
Switch 2ドック不要の16型2.5Kモバイルディスプレーが20％オフ！ ゲームも仕事も使い勝手良し
2026年10月21日 13時30分更新
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cocoparの16型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、cocoparの16型モバイルディスプレー「C-16QH」が販売中だ。参考価格は2万4999円だが、タイムセールにより、20％オフの1万9949円で購入できる（10月20日時点）。
本製品は、2.5K（2560×1600ドット）の解像度を採用する16型モバイルディスプレー。Nintendo SwitchおよびSwitch 2はドック不要で映像出力が可能だ。そのほか、144Hzのリフレッシュレート（HDMI接続時は120Hz）、sRGB：100％カバー、ベゼルレス、自立式スタンドなども特徴。
ゲームも仕事も快適なモバイルディスプレー
ユーザーレビューを見ると"モバイル用として十分満足／サブディスプレーとして使うには十分な性能／自立スタンドと収納ケースも便利"といった声が寄せられている。ゲームや仕事に最適な本製品。現時点では20％オフの価格で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
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