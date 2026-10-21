4K/160HzとフルHD/320Hzを一瞬で切り替え！ 27型ゲーミングディスプレー、今なら13％オフの4万円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amzfastの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Amzfastの27型ゲーミングディスプレー「AMZG27F6U」が販売中だ。参考価格は4万5999円だが、執筆時点では13％オフの3万9999円で購入可能だ（10月20日時点）。

本製品は、フルHD／320Hz、4K／160Hzのデュアルモードを搭載する27型ゲーミングディスプレー。パネル方式はFast IPS、応答速度は1ms、sRGBカバー率は126％、VRR（可変リフレッシュレート）機能などが特徴だ。

フルHD・4Kのデュアルモード搭載モデルが4万円切り

フルHDと4Kの切り替えができる本製品は、FPSやRPGなどを幅広く遊んでいる人にオススメできる。デュアルモードを搭載するゲーミングディスプレーをお得に手に入れたい人は、13％オフの本製品をチェックしてみては？