1万693円で新品の23.8型フルHD液晶ディスプレーが買える！ 144Hz駆動でゲームもOKな「Xiaomi A24i」

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Xiaomi（シャオミ）の23.8型フルHDディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xiaomi（シャオミ）の23.8型フルHDディスプレー「Xiaomi A24i」が販売中だ。参考価格は1万2580円だが、タイムセールにより、15％オフの1万693円で購入可能だ（10月20日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した23.8型ディスプレー。リフレッシュレートは144Hz、sRGBカバー率は99％、輝度は最大300nitsなど。そのほか、正確な色再現性、低ブルーライト認証なども特徴だ。

144Hz駆動の高コスパモデルがさらにお安く

ユーザーレビューを見ると"安くて実力十分／ゲーム映像のクオリティが高い／普段使いにもゲームにも十分"といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で販売中だ。1万円台のディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートの格安モデルを探している人は、本製品を早めにチェックしてみてほしい。