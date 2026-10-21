Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第821回
1万693円で新品の23.8型フルHD液晶ディスプレーが買える！ 144Hz駆動でゲームもOKな「Xiaomi A24i」
2026年10月21日 12時30分更新
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Xiaomi（シャオミ）の23.8型フルHDディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xiaomi（シャオミ）の23.8型フルHDディスプレー「Xiaomi A24i」が販売中だ。参考価格は1万2580円だが、タイムセールにより、15％オフの1万693円で購入可能だ（10月20日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した23.8型ディスプレー。リフレッシュレートは144Hz、sRGBカバー率は99％、輝度は最大300nitsなど。そのほか、正確な色再現性、低ブルーライト認証なども特徴だ。
144Hz駆動の高コスパモデルがさらにお安く
ユーザーレビューを見ると"安くて実力十分／ゲーム映像のクオリティが高い／普段使いにもゲームにも十分"といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で販売中だ。1万円台のディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートの格安モデルを探している人は、本製品を早めにチェックしてみてほしい。
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