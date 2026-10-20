ゲームとスマホ通話を同時に聴けるSteelSeries製ゲーミングヘッドセット、タイムセールで25％オフの2万2480円！

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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7P Gen 2 Magenta」が販売中だ。参考価格は2万9981円だが、タイムセールにより25％オフの2万2480円で購入可能だ（10月20日時点）。

本製品は、家庭用ゲーム機やPCなどに対応するワイヤレスゲーミングヘッドセット。2.4GHzとBluetoothを同時接続し、ゲーム音を聴きながらスマホでDiscord通話や音楽再生が可能としている。そのほか、足音から爆発音までを鮮明に再現するネオジウムマグネットドライバー、全方位からの音を正確に把握できる360度空間オーディオ、AIノイズキャンセリングマイクなどが特徴だ。

ゲーム音とモバイル通話を同時に聴ける！

ユーザーレビューを見ると"マイクの音質がとても良い／音質やヘッドセットの軽さ、付け心地が良い／頭が大きめでも余裕がある"といった声が寄せられている。ゲーム音とモバイル通話を同時に聴けるなど、便利な機能がせいぞろいの本製品。現時点では25％オフの価格で買えるため、気になった人はチェックしてみては？