Switch 2を快適に遊ぼう。Amazonベストセラー1位のPS配置ゲームコントローラーは機能特盛りでコスパお化け

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Leadjoyのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Leadjoyのゲームコントローラー「Leadjoy Saber Plus」が販売中だ。価格は8780円。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。業務用マイクロスイッチを採用したABXYボタンのほか、車タイヤ素材を採用した高摩擦スティックキャップ、低遅延をうたう高精度TMRスティック、デュアル切り替えトリガー、1000Hzポーリングレート（有線）などが特徴だ。

高評価のプレステ配置コントローラー

ユーザーレビューを見ると"今までのコントローラーに比べてグリップ感が一番良い／操作感も反応速度も良好／貴重なプレステ配置の良コントローラー"といった声が寄せられている。プレステ風のボタン配置や価格以上の性能がポイントになっているようだ。

過去1ヶ月で1000点以上購入され、「PC用ゲームパット」のカテゴリ内でベストセラー1位を獲得している本製品。Switch 2やPC、モバイルに幅広く対応するゲームコントローラーが欲しい人、プレステ配置のゲームコントローラーを探している人は本製品をチェックしてみてほしい。