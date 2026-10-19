Switch 2対応、ドックなしでテレビ出力　HIDISCのType-C HDMIミラーリングケーブル

磁気研究所は、ブランド「HIDISC」から「Type-C HDMI ミラーリングケーブル」ハイエンドモデルを10月に発売する。

この製品の大きな強みは、HDMI端子側にUSB Type-Cの給電ポートを備え、別売のPD対応充電器を接続することで最大85Wの急速充電を行いながら映像をミラーリングできる点だ。対応解像度は最大4K（3840×2160px）/60Hzで、動きの速い映像や最新ゲームでも滑らかな表示を狙える仕様だ。さらに、専用アプリやドライバーのインストールは不要で、対応機器同士をつなぐだけで使える手軽さも魅力となる。

Nintendo Switch 2とNintendo Switchにも対応し、ドックを持ち歩かなくてもテレビやモニターの大画面でゲームを楽しめるという。旅先のホテルや友人宅、イベント会場、帰省先などでも活躍が見込める設計だ。使用時は、Type-Cコネクタを対応機器へ、HDMIコネクタをテレビやモニターへ接続し、給電用Type-CポートにPD対応充電器をつなぐ流れになる。ケーブル長は2m、重量はおよそ80g、材質はABSだ。

同製品は、映像出力と充電をまとめたいユーザー向けの実用性が高いアイテムだ。対応機器の条件としては、入力側にDisplayPort Alt Mode対応USB Type-Cポートを備えるスマートフォン、タブレット、ノートPCなどが挙げられる。出力側はテレビ、プロジェクター、液晶モニターなどに対応する。実店舗では秋葉原駅前の直営店「MAG-LAB」でも販売される。