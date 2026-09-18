サイコム、ゲーミングPC部門W受賞記念の限定モデル「G-Master Velox Campio Edition 2026」を発売

サイコムは9月18日、ゲームニュースサイトEAA!!が主催する「ゲーマー国勢調査2025-2026」のゲーミングPC部門で、推奨度と満足度の両ランキングで1位を獲得したことを記念した台数限定モデル「G-Master Velox Campio Edition 2026」を発売すると発表した。価格は348,000円からで、販売は200台限定となる。購入はサイコムの製品サイトから行う。
G-Master Velox Campio Edition 2026は、エントリー向けの人気シリーズ「G-Master Velox」をベースにした特別モデルだ。標準構成では、CPUにAMD Ryzen 7 7700、ビデオカードにAMD Radeon RX9070XT 16GBを搭載し、ゲーム用途での高い処理性能を狙った構成になる。ケースはFractal Design Pop Silent White TG Clear Tintで、黒色の「Pop Silent Black TG Clear Tint」も選択できる。
冷却面ではNoctua NH-U12S reduxを採用し、電源にはCoolerMaster ELITE Gold 850 FMを組み合わせる。メモリは32GB DDR5-4800、ストレージはCrucial P310の1TB M.2 NVMe SSDを備える。さらに、サイコムオリジナルのゲーミングキーボード、マウス、マウスパッドの3点セットが付属し、保証は通常の1年から延長された3年無償保証が標準となる。
カスタマイズ性も高く、CPUはAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサへ変更可能だ。空冷・水冷のCPUクーラー各種、B850／X870／X870Eマザーボード、最大64GBまでのDDR5メモリ、PCIe 5.0対応のM.2 NVMe SSD追加などにも対応する。
ゲーミングPC市場では、性能だけでなく静音性や拡張性、購入後のサポートまで含めた総合力が選定基準になりやすい。今回の限定モデルは、調査で示されたユーザー評価の高さをそのまま形にした一台といえる。200台限定のため、気になるユーザーは早めの確認が必要だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります