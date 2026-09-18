サイコム、ゲーミングPC部門W受賞記念の限定モデル「G-Master Velox Campio Edition 2026」を発売

サイコムは9月18日、ゲームニュースサイトEAA!!が主催する「ゲーマー国勢調査2025-2026」のゲーミングPC部門で、推奨度と満足度の両ランキングで1位を獲得したことを記念した台数限定モデル「G-Master Velox Campio Edition 2026」を発売すると発表した。価格は348,000円からで、販売は200台限定となる。購入はサイコムの製品サイトから行う。

G-Master Velox Campio Edition 2026は、エントリー向けの人気シリーズ「G-Master Velox」をベースにした特別モデルだ。標準構成では、CPUにAMD Ryzen 7 7700、ビデオカードにAMD Radeon RX9070XT 16GBを搭載し、ゲーム用途での高い処理性能を狙った構成になる。ケースはFractal Design Pop Silent White TG Clear Tintで、黒色の「Pop Silent Black TG Clear Tint」も選択できる。

冷却面ではNoctua NH-U12S reduxを採用し、電源にはCoolerMaster ELITE Gold 850 FMを組み合わせる。メモリは32GB DDR5-4800、ストレージはCrucial P310の1TB M.2 NVMe SSDを備える。さらに、サイコムオリジナルのゲーミングキーボード、マウス、マウスパッドの3点セットが付属し、保証は通常の1年から延長された3年無償保証が標準となる。

カスタマイズ性も高く、CPUはAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサへ変更可能だ。空冷・水冷のCPUクーラー各種、B850／X870／X870Eマザーボード、最大64GBまでのDDR5メモリ、PCIe 5.0対応のM.2 NVMe SSD追加などにも対応する。

ゲーミングPC市場では、性能だけでなく静音性や拡張性、購入後のサポートまで含めた総合力が選定基準になりやすい。今回の限定モデルは、調査で示されたユーザー評価の高さをそのまま形にした一台といえる。200台限定のため、気になるユーザーは早めの確認が必要だ。