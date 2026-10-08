映画も仕事も50インチの大画面で！ JAPANNEXTの4K IPSモニターがAmazon限定で登場

JAPANNEXTは、50インチIPSパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-i50U-M」を、Amazon限定で10月8日に発売する。参考価格は54,980円。会議室での表示、サイネージ、映画鑑賞、写真や動画編集まで幅広い用途を想定したモデルという。

JN-i50U-Mは、3840×2160ピクセルの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍にあたる広い作業領域を確保する。IPS(SFT)パネルを採用しており、上下左右178度の広視野角で、斜めから見ても色やコントラストの変化が起こりにくい設計だ。最大輝度は300cd/㎡、色域はsRGB:100%で、映像視聴だけでなく、画像編集や動画編集にも向く仕様という。

接続端子はHDMI 2.0×3のほか、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1、USB-A×1、オーディオ出力×1を備える。USBメモリ再生に対応しており、パソコンがなくても屋内用サイネージとして画像や動画の表示が可能だ。なお、再生時はリモコン操作が必要で、自動再生には対応しない。8W×2スピーカー内蔵、VESA 200×200mm対応、2年保証付きという。

サイズはおよそ幅1111×奥行253×高さ700mm(スタンド有)、幅1111×奥行72×高さ650mm(スタンドなし)。重量はおよそ9.2kgとなる。