パソコンショップSEVEN、10月14日に24時間限定セール　RTX 5090搭載PCが18万9000円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月14日0:00から10月14日23:59までの24時間限定セール「2026/10/14 24時間限定セール」を実施する。会場はオンラインのセール特設ページで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大189,000円オフとなる内容だ。

注目機種の1つが「ZEFT R65XR」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Windows 11 Pro 64ビット版を採用する。ミドルタワーケースと1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,788,800円から189,000円オフの1,599,800円（税抜）で、送料無料となる。

同じく対象となる「ZEFT R61BE」は、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた構成だ。32GB DDR5メモリと1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、850W 80Plus Gold電源を搭載し、Windows 11 Home 64ビット版を導入する。通常646,800円から67,000円オフの579,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。

さらに「ZEFT Z56Z」は、Intel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するモデルだ。32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Intel B860チップセット、750W 80Plus Gold電源を備え、Windows 11 Home 64ビット版で動作する。通常449,800円から50,000円オフの399,800円（税抜）で、全10商品がセール対象となる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。