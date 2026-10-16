今春に6年ぶりのイメージDVD復帰を果たした水咲優美（みずさき・ゆみ）さんが、5th DVD「優美な衝撃」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

3月に沖縄で撮影された今作は、「彼氏との南国旅行」がコンセプト。助手席に座ってドライブを楽しんだり、ビーチで大はしゃぎしたり、寝室でイチャついたりするなど、令和のグラビア王道の映像がたっぷりと収録されている。

――オススメは？

【水咲優美】 バスルームで体に泡を乗せて洗うシーンです。前作では着ていなかった、布面積が小さめの眼帯ビキニなのがポイント。新鮮な気持ちで撮影できました。ジャケ写にもなっている麦わら帽子をかぶったシーンも、SNSにオフショットを載せたら万バズしたので推したいです。

――ほか注目は？

【水咲優美】 プールでボルドー色の競泳水着を披露するところです。胸元をギリギリまで見せられる前開きタイプなので、ボリューム感が楽しめると思います。ラストに収録された金色のビキニで踊るシーンも、派手なイメージに仕上がっているのでお気に入り。結構ギャルマインドな普段の自分が表現できたかなと。

――それは意外な一面ですね。

【水咲優美】 私服もちょっとギャルっぽいんですよ。ふわふわした可愛い服はあまり着ないし、グラビアのお仕事ではナチュラル感を意識してメイクも薄めにしますが、本当はギャンギャンに濃いのが好みです（笑）。

――最近ハマっていることはありますか？

【水咲優美】 料理です。親友がしばらく韓国に留学することになったので、こないだ和食をフルで作ってあげたらめちゃくちゃ喜ばれました。実は家庭的な一面もあるんです！

復帰後のグラビア活動は勢いに乗っていて、6th DVD「Newtopia」のリリースを11月末に控えているので、年内にはまたイベントが開催されるだろう。ファンが喜びそうな新たな報告も年明けまでにするというので、その日を待ちたい。