いま競輪に関連した番組やイベントで人気。「万車券ハンターおなみ」で知られる瀬戸なみ（せと・なみ）さんが、8th DVD「vs仮想エロス」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4598円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

なんと4年ぶりのDVDリリースであるが、ここ数年の瀬戸さんは格闘技のリングを彩る「Krushガールズ」やタレント業が主体。「久しぶりに出てみる？」というマネージャー氏の誘いに応じたことで撮影が決まったそうである。今春に都内でロケが行なわれているが、4つのシチュエーションで魅せる人気シリーズの最新作だ。

――なんだかジャケ写が印象的ですね。

【瀬戸なみ】 これは「終電を逃した居酒屋の看板娘」が、店長と厨房でイチャイチャを始めてしまうシーンです。最初は店内でお酒を飲んだり、おつまみをアーンしてあげたりするのですが、次第に2人の距離が縮んでいく……というやつです。結構いろいろなセリフをしゃべっています。

――オススメは？

【瀬戸なみ】 やっぱりピンクの戦隊ヒロイン的な役柄を演じたシーンです。ずっとマスクをかぶっていて、途中まで誰なのか分からないんです。「脱がせてみたら瀬戸なみだった！」というオチがあるのですが、キックなどのアクションを披露している点も楽しんでほしいです。

――大人の色気が出せたと思うのは？

【瀬戸なみ】 「Sっ気のあるなみお姉さん」を演じたシーンです。タワマンの部屋でグイグイ攻めているのですが、服を脱いで黒のランジェリーで誘惑する展開がセクシーです。久しぶりにイメージDVDに戻ってきた気分になりました（笑）。

――このシリーズはASMRにも力を入れていますね。

【瀬戸なみ】 そうなんですよ。特に「家が貧乏だけど幸せな彼女」という昭和ノスタルジーの世界観で撮ったシーンは注目です。なんと納豆を食べているのですが、その咀嚼音を聴くことができます。

グラビアから遠ざかっていたこともあり、今作で披露した魅惑のオフショットをSNSに公開したら反響がすごかったそう。「グラドルとしての私を改めてPRできたと思うし、一度は写真集を出したいです」と抱負を語った。年内は競輪の仕事が詰まっているそうなので、出演スケジュールはXで確認しよう。