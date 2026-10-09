スカイチケットに不正アクセス、1464万件の情報流出か

アドベンチャーは10月9日、同社の比較予約サービス「skyticket」のシステムが不正アクセスを受け、ユーザーの個人情報が外部に流出した、または流出した恐れがあることを公表した。
本件は「サーバーへの不正アクセス」「業務管理システムへの不正アクセス」「バス予約サービスにおける不具合」の3件で構成されており、事案ごとに発生時期や影響範囲が異なる。事案別の概要は以下のとおり。
●事案別の概要（2026年10月9日時点）
■サーバーへの不正アクセス
発生期間：2026年10月2日～10月4日
内容：skyticketの一部の管理機能を不正に操作され、同社のほかのサーバーやクラウド上に保管されていたデータに不正がアクセスを受けた
対象者：skyticketに登録・入力したユーザー（約1464万件）
流出した情報：
・氏名（パスポート表記を含む）
・生年月日
・メールアドレス
・電話番号
・郵便番号
・住所
・振込時の依頼人名義
・ハッシュ化したログインパスワード（一部ユーザーのみ／約413万件）
■業務管理システムへの不正アクセス
発生日：2026年9月20日
内容：業務管理システムの脆弱性を悪用された
対象者数：1万7780件（重複含む）
流出した／流出したおそれのある情報：
・氏名
・電話番号
・返金先の口座情報
・メールアドレス（一部ユーザーのみ）
・生年月日（一部ユーザーのみ）
・住所（一部ユーザーのみ）
など
■バス予約サービスにおける不具合
発生期間：2026年8月3日～10月1日
内容：バスの予約完了ページがログインなしで表示できる状態になっており、第三者に機械的に閲覧された
対象件数：約1万2000件（予約数ベース）
流出した／流出したおそれのある情報：
予約者の情報
・氏名
・年齢
・性別
・生年月日
・メールアドレス
・電話番号
・会員ID
・予約に使われた端末の種類
・支払方法
・支払金額
・予約日時
・乗車便の情報
同行者の情報
・氏名
・年齢
・性別
同社は不正アクセスの確認後、不正アクセス経路の遮断と脆弱性への対策を実施。クレジットカードの保存機能と保存済みクレジットカードによる支払いについても、10月7日18時頃に停止している。
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