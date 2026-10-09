スカイチケットに不正アクセス、1464万件の情報流出か

アドベンチャーは10月9日、同社の比較予約サービス「skyticket」のシステムが不正アクセスを受け、ユーザーの個人情報が外部に流出した、または流出した恐れがあることを公表した。

本件は「サーバーへの不正アクセス」「業務管理システムへの不正アクセス」「バス予約サービスにおける不具合」の3件で構成されており、事案ごとに発生時期や影響範囲が異なる。事案別の概要は以下のとおり。

●事案別の概要（2026年10月9日時点） ■サーバーへの不正アクセス 発生期間：2026年10月2日～10月4日

内容：skyticketの一部の管理機能を不正に操作され、同社のほかのサーバーやクラウド上に保管されていたデータに不正がアクセスを受けた

対象者：skyticketに登録・入力したユーザー（約1464万件）

流出した情報：

・氏名（パスポート表記を含む）

・生年月日

・メールアドレス

・電話番号

・郵便番号

・住所

・振込時の依頼人名義

・ハッシュ化したログインパスワード（一部ユーザーのみ／約413万件） ■業務管理システムへの不正アクセス 発生日：2026年9月20日

内容：業務管理システムの脆弱性を悪用された

対象者数：1万7780件（重複含む）

流出した／流出したおそれのある情報：

・氏名

・電話番号

・返金先の口座情報

・メールアドレス（一部ユーザーのみ）

・生年月日（一部ユーザーのみ）

・住所（一部ユーザーのみ）

など ■バス予約サービスにおける不具合 発生期間：2026年8月3日～10月1日

内容：バスの予約完了ページがログインなしで表示できる状態になっており、第三者に機械的に閲覧された

対象件数：約1万2000件（予約数ベース）

流出した／流出したおそれのある情報： 予約者の情報

・氏名

・年齢

・性別

・生年月日

・メールアドレス

・電話番号

・会員ID

・予約に使われた端末の種類

・支払方法

・支払金額

・予約日時

・乗車便の情報 同行者の情報

・氏名

・年齢

・性別

同社は不正アクセスの確認後、不正アクセス経路の遮断と脆弱性への対策を実施。クレジットカードの保存機能と保存済みクレジットカードによる支払いについても、10月7日18時頃に停止している。