サンコー、新商品開発で担当者が「ゲームオーバー」　神の才能に挑戦も、真っ白に燃え尽きる

家電やガジェット系の企画・販売を手がけるサンコー公式Xアカウントは10月9日、新商品開発の途中で担当者が燃え尽き、ゲームオーバーしたことを明らかにした。

同アカウントは同日12時44分、「商品のアイディアをもっと強くイメージしろ！」という言葉と共に、開発者とみられる女性の写真をポスト。続いて「神の才能」と書かれた鉢巻きをした女性が商品開発に思い悩む姿と、真っ白に燃え尽きてゲームオーバー状態となった姿をそれぞれポストしている。

同社は一連のポストに先立ち、「仮面ライダーエグゼイド」とコラボしたエナジードリンク缶クーラー「プロトマイティアクションXオリジン」を発表。開発者の燃え尽きポストの元ネタは、同作品第41話で描かれた黎斗による新装備開発シーンとみられる。

【新発売】 仮面ライダーゲンム アクションゲーマー レベル0(プロトオリジン)とのコラボが実現！ ゲーマー専用エナドリ缶クーラー 『プロトマイティアクションXオリジン』 最後の一口までコンティニューしてでも 冷やしつづけます🧊🔥 https://t.co/i6dciMkYL5 — サンコー【公式】 (@thanko_web) October 9, 2026

公式サイトでの価格は6980円。発送は10月16日以降となる予定だ。

最後の1口まで、コンテニューしてでも冷やし続けると謳う本商品。壇黎斗神も納得の出来映えになっていることを期待したい。