パソコンショップSEVEN、全10商品の24時間限定セール　10月13日は最大18万円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月13日にパソコンショップSEVENの「2026/10/13 24時間限定セール」を実施する。開催期間は10月13日0:00から10月13日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大180,000円オフとなる。対象商品は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う構成だ。

注目の1台は、ZEFT G62CBだ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4TB SSDを搭載し、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースと1300W 80Plus platinum電源を組み合わせる。通常1,729,800円（税抜）から180,000円オフの1,549,800円（税抜）で、送料は無料となる。

ほかにも、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を備えるZEFT R61Iは474,800円（税抜）、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070 Tiを採用するZEFT R60TGは549,800円（税抜）で販売する。いずれもWindows 11搭載で、32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ゲーム用途だけでなく動画編集や生成系の作業にも対応しやすい構成だ。

購入は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。各モデルの詳細仕様や在庫状況は個別商品ページで確認できるため、性能やケースデザイン、電源容量などの条件に合わせて選びやすい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。