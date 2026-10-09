アマゾン、ちいかわタブレット 4万1980円から

アマゾンは10月8日、「Amazon キッズ タブレット ちいかわ エディション」を発表した。8.7型と11型の2モデル構成で、価格は4万1980円から。同日から予約を受け付け、10月14日の発売を予定している。
両モデルは6歳以上を対象とした子ども向けのタブレット。同社の通常版のタブレット製品をベースに、「Amazon Kids+」を1年間追加料金なしで利用できる特典などを追加したバージョンだ。
ちいかわエディションでは、人気漫画・アニメ作品「ちいかわ」のキャラクターを描いた専用カバーが付属。ファンにはたまらない逸品に仕上がっている。
ソフトウェアについては、OSをAndroidベースの独自OS「Fire OS」からAndroid OSへ変更。Google Playに対応することで、利用できるアプリが拡大した。
価格は8.7型の「Amazon キッズ タブレット 8 ちいかわ エディション」が4万1980円、11型の「Amazon キッズ タブレット 11 ちいかわ エディション」が5万6980円。
両製品は充電式の内蔵バッテリー駆動。単三乾電池ではないので気を付けよう。
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