RTX 5090搭載PCが14万円、RTX 5060 Ti 16GB搭載PCが4万7000円オフ！ 10月12日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月12日に「2026/10/12 24時間限定セール」を実施する。期間は10月12日0:00から10月12日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大140,000円オフの特価を用意するという。

注目機種のひとつは「ZEFT G62BG」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20C ブラックケース、intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を搭載する高性能モデルだ。通常1,359,800円（税抜）から140,000円オフの1,219,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

同セールには、手に取りやすい構成の「ZEFT Z54QP」や、GeForce RTX 5060 Ti 16GBを備えた「ZEFT G62CG」も並ぶ。ZEFT Z54QPはintel Core Ultra7-265KF、16GB DDR5メモリ、1TB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を搭載し、通常285,800円（税抜）から16,000円オフの269,800円（税抜）だ。



ZEFT G62CGはintel Core Ultra7-270K Plus、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常446,800円（税抜）から47,000円オフの399,800円（税抜）で販売する。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行える。対象は全10商品で、いずれも送料無料となる。高性能GPUを搭載したモデルから、構成を絞った実用性重視のモデルまでそろうため、用途や予算に応じて選びやすい内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。