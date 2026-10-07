最大45％オフ　グーグル「Pixel」認定整備済み品を国内発売

グーグルは10月7日、日本のGoogle Storeオンラインで、「Pixel」シリーズの認定整備済品の販売を始めた。発売時の同ストア価格から最大45％オフで購入できる。

同社の認定整備済品は、メーカーに戻ってきた端末を再整備して新品同等品として販売する物。各端末は厳格な品質テストをクリアした上で、最新のAndroid OSをインストールし、充電ケーブルを同梱したパッケージで提供される。

10月7日10時45分現在のラインナップは「Pixel 8」「Pixel 8 Pro」「Pixel 8a」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」の5モデル。最も安いPixel 8aの場合、5万5900円から購入可能だ。

●Google認定整備済品のラインナップ（一例） ・Pixel 8：7万1900円（4万1000円引き）

・Pixel 8 Pro：8万7900円〜（7万2000円引き）

・Pixel 8a：5万5900円〜（2万4000円引き）

・Pixel 9 Pro／Pro XL：12万2400円〜（5万2500円引き）

認定整備済品のラインナップや在庫状況は変動するため、狙っている機種があるなら販売ページを定期的にチェックしておこう。