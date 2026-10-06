おカメラ好きあこがれのthinkTANKphotoが新型ショルダー「フォーカスポイント・クロスボディ」発表





銀一は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）ブランドの新作カメラバッグ「フォーカスポイント・クロスボディ（FocusPoint Crossbody）」シリーズを発表。バックパック「ダークライト 20L」の限定モデルも発売となる。

thinkTANKphotoは2005年に米国でバッグデザイナーとプロフォトグラファーによって立ち上げられたブランドで、YKK製RCジッパーや耐摩耗性・撥水性に優れた素材を採用した高い耐久性と、機材の出し入れのしやすさが特徴である。

価格は、「フォーカスポイント・クロスボディ13L」が2万4200円、「フォーカスポイント・クロスボディ8L」が2万900円となる。カラーはいずれもアスファルトブラック、グリーンウェイ、アーバンラストの3色を展開する。「ダークライト20Lスペシャルエディション」の価格は3万6300円で、カラーはマルチカムブラックを採用している。

thinkTANKphotoの新型ショルダーバッグ

「フォーカスポイント・クロスボディ」





フォーカスポイント クロスボディは、2025年秋に登場したバックパック「フォーカスポイント」シリーズのコンセプトを継承し、街中でのスナップ撮影から毎日の通勤、週末の外出、旅行まで幅広く対応するロールトップ構造のクロスボディバッグである。

必要な撮影機材へスピーディーにアクセスできる機動力と、日常のファッションやライフスタイルに自然に溶け込むスリムでミニマルなデザインを兼ね備えている。環境に配慮したサステナブルな素材を採用しつつ、現代のクリエイターやフォトグラファーの撮影スタイルに最適化された作りに仕上げられている。

最大の特長は、バッグ上部を大きく広げられるロールトップ構造である。素早く開閉できるマグネット仕様の開口部に加え、固定力を高める金属製パラシュート式クイックバックルを備えることで、即座の取り出しと安全な保持を両立したハイブリッドアクセスを実現している。

長時間の移動でも快適に使用できるよう、ショルダー構造にも工夫が凝らされている。幅広のショルダーストラップには、厚みと密度の異なるクッション材を組み合わせたデュアルデンシティ仕様を採用し、肩への負荷を軽減する。ストラップの取り付け位置を変更することでショルダーバッグとしても運用可能なほか、左右どちらの肩掛けにもフィットする長さ調整機構を備える。背面パネルには通気性に優れたエアメッシュ素材を配置し、蒸れを抑えた快適な持ち運びをサポートする。

収納システムとしては、機材に合わせてレイアウトを自由に変更できる調節可能な中仕切りとタブレット用スリーブを装備している。外側にはスマートフォンを安全に出し入れできる背面ジッパーポケット、キーランヤードやオーガナイザーを備えたフロントジッパーポケット、側面のプリーツ付きポケットなどを配置し、小物の整理整頓を容易にしている。旅先での移動に便利なローリングケース用パススルーや、AirTag用の隠しポケットも搭載されている。

耐久性と環境性能においては、bluesign認証を受けたリサイクル素材やPFASフリーの耐久撥水コーティング素材を採用している。フロントポケットには信頼性の高いYKK RCジッパーを使用し、シームシーリング加工済みのレインカバーも同梱されるため、急な悪天候にも対応可能である。

13Lは、望遠ズームレンズや12.9インチiPad Proの収納に対応したプロ仕様モデルである。外寸は高さ27.3×幅38.1×奥行15.9cm、内寸は高さ22.2×幅29〜35.5×奥行13.3cmで、重量は全オプション装着時で900gで容量は13L（メインコンパートメント11.5L）となっている。

F2.8標準ズームレンズを装着した標準カメラボディ1台とF2.8ズームレンズ2本を収納でき、最大で70-200mm F2.8クラスのレンズまで収まる設計である。

8Lは、休日のお出かけやデイリーユースに適したコンパクトモデルである。外寸は高さ22.8×幅30×奥行15.2cm、内寸は高さ18×幅24〜28×奥行12.7cmで、重量は全オプション装着時で720g、容量は8L（メインコンパートメント7.5L）となっている。

コンパクトズームレンズを装着したカメラ1台とレンズ2〜4本、8インチiPad Miniなどを収納できる。

バックパックは16型ノートも収納可能

「ダークライト20Lスペシャルエディション」





ダークライト20Lスペシャルエディションは、高い耐久性とカモフラージュパターンを持つ「MultiCam Black」生地を採用した20L容量の限定バックパックである。外寸は高さ49.5×幅30.5×奥行21.6cm、内寸は高さ47×幅27.9×奥行12.7cm、重量は1.54kg。

メインコンパートメントへ背面から直接アクセスできるバックパネルアクセスと上部からのトップアクセスに対応するほか、前面にはポーチ類を取り付けられるレーザーカット仕様のMOLLEパネルを備えている。

16インチMacBook Proや12.9インチiPad Pro、レンズを装着したカメラボディ2台と交換レンズ2〜3本などを安全に収納可能である。