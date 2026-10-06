パソコンショップSEVEN、BTOパソコン全10商品が最大14万7000円オフ！ 10月9日限定

セブンアールジャパンは、BTOパソコンショップ「パソコンショップSEVEN」において、10月9日0:00から10月9日23:59までの24時間限定で「2026/10/9 24時間限定セール」を開催する。開催場所は公式特設ページで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大147,000円オフの価格で販売する内容だ。

セールの目玉は、GeForce RTX 5090を搭載する最上位構成の「ZEFT Z55HV」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUはintel Core Ultra7-265KF、メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、電源は1300W 80Plus platinumを採用する。通常価格1,346,800円（税抜）から147,000円オフの特価1,199,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

そのほかにも、GeForce RTX 5060 Ti 16GBを備える「Livrra Plus 380」は通常428,800円（税抜）から42,000円オフの386,800円（税抜）、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT R60CS」は通常624,800円（税抜）から65,000円オフの559,800円（税抜）で案内される。いずれもメモリ容量や電源規格、ケース仕様が異なり、ゲーム用途からクリエイティブ用途まで選びやすい構成だ。今回の対象は全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。

BTOパソコンは、CPUやGPU、メモリ、ストレージを用途に応じて選べるのが利点だ。今回のセールでは、Windows 11搭載機を中心に、ハイエンドからミドルレンジまでのモデルが割引対象となるため、性能重視のユーザーにとって注目度の高い機会となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。