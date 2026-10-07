昨年はお笑いコンビ「爆乳パンチ」でM-1グランプリ1回戦を突破。グラビアでも圧倒的な人気を見せる原 つむぎ（はら・つむぎ）さんが、3rd写真集「Bloom」（発行元：ワニブックス、定価：3850円）の発売記念イベントを9月13日、ブックファースト新宿店で開催した。

初夏の伊豆大島で撮影された3rd写真集は、表紙を見ていただければ分かる通り、ほんわかした癒し系である原さんのイメージを大幅に刷新。荒々しい岩場を含めた雄大なロケーションで、クールで生々しい姿を披露しているのがポイントである。

――これは新境地ですね。

【原 つむぎ】 「大人のつむ（原さんの一人称）で魅せたい」と、カメラマンさんと打ち合わせを重ねて作り込みました。5月半ばに伊豆大島に行って、強風のなかでおしゃれな白のドレスを着たり、泥にまみれたり、セクシーでありつつファッション寄りのスタイリングに挑戦しています。

――オススメは？

【原 つむぎ】 海岸で撮った写真です。2nd写真集で見せたような笑顔ではしゃぐ姿も好きですが、ぜんぜん違う雰囲気に仕上がったかなと。全体的に可愛い表情が少なめなので、カッコいいつむを楽しんでほしいです。

――現地での思い出があれば。

【原 つむぎ】 40～50分ほど登山して、火口でも撮ったことです。大自然を満喫しながらカメラと向き合えました。特に岩場で寝そべった写真は普通のビキニだというのに、撮り方を工夫してなにも着ていないような印象になっている点がお気に入りです（笑）。

――ほか注目は？

【原 つむぎ】 ほくろかシミか分からないようなものが写っていたり、水着の跡がうっすら残っていたり……。生っぽい肌感を出そうと、細かいレタッチを敢えて入れていないことです。表紙もカメラマンさんと完全一致で「これしかない！」と決めました。つむを知らない方が書店で見て、「なんか気になる」と足を止めてもらえたらうれしいです。

――ところで、東坂みゆ（とうさか・みゆ）さんとのコンビ「爆乳パンチ」も今年のM-1グランプリにエントリーしましたね。

【原 つむぎ】 そうなんです！ みゆちゃんと一緒にネタを考えているところですが、上まで行きたいと本気で思っているし、M-1以外もいろいろな展開を予定しているので温かく見守ってほしいです。

長年のキャリアと知名度で考えると意外だが、10月23日に初めてのカレンダーを発売。「ずっとカレンダーを出したいと言い続けてきて、ついに念願を叶えることができました」と喜びをコメント。10月25日に神保町の書泉グランデにて、発売記念イベントも開催されるので要チェックだ。