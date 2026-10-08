WQHD・200Hzが2万円台！ JAPANNEXTの27型ゲーミングモニターがAmazon限定で登場

JAPANNEXTは10月8日、27インチIPSパネル採用のWQHDゲーミングモニター「JN-i27G200Q-HSP」をAmazon限定で発売すると発表した。参考価格は26,480円で、200Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)応答速度、高さ調整対応の昇降式多機能スタンドを備えた1台だ。

本製品は、2560×1440ドットのWQHD解像度を採用し、フルHD比で約1.8倍の作業領域を確保する設計だ。IPSパネルによる上下左右178度の広視野角に加え、sRGB 100%の広色域と最大輝度300cd/m2に対応し、ゲームだけでなく動画視聴や写真編集にも向くという。

ゲーミング面では、200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が特徴だ。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどジャンルに応じた表示設定へ切り替えられる。さらにAdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを抑え、滑らかな映像表示を狙う仕様だ。

使い勝手の面では、最大130mmの高さ調整、ピボット回転、左右各45度のスイーベルに対応する昇降式多機能スタンドを採用する。端子はHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2、オーディオ出力×1を備え、PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応する。VESAマウントは100×100mmで、モニターアーム運用にも対応するが、スピーカーは非搭載。外形サイズはスタンド有でおよそ高さ400〜530×幅613×奥行190mm、重量はおよそ4.8kgとなる。保証は2年間だ。