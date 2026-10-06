キャンペーン期間は2026年10月1日から12月25日まで
【全プレ】「無刻印キートップセット」プレゼント中！ なんと対象のHHKB購入者全員に
2026年10月06日 18時00分更新
無刻印キートップを購入者全員にプレゼント！
PFUは2026年10月1日から12月25日まで、オンラインショップ「PFUダイレクト」各店舗にて「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（刻印有モデル）」の購入者全員に、期間限定で「キートップセット（白）日本語配列／無刻印」をプレゼントする。
これはPFUが、「HHKBをカスタマイズする楽しさを知っていただき、無刻印キートップを使ったカスタマイズデビューを応援したい」という想いから実現したもの。
プレゼントは、1台につき「キートップセット（白）日本語配列／無刻印」を1セット。購入対象のHHKB本体と一緒に届くとのこと。
■キャンペーン期間
2026年10月1日～2026年12月25日
■対象店舗
PFUダイレクト各店舗 (PFUダイレクト本店、Amazon店、楽天市場店、Yahoo!店)
■対象商品
HHKB Professional HYBRID Type-S/日本語配列（刻印有モデル）：墨、白、雪
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