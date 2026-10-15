2026年10月13日(火)0時から19日(月)23時59分までHHKBが対象
Amazonプライム感謝祭でPFUのHHKB Studioなど10/19までセール中
2026年10月15日 18時00分更新
HHKB Classic Type-Sは過去最安値の17％オフ
PFUは2026年10月13日(火)0時から19日(月)23時59分まで、Amazonプライム感謝祭にてキーボード製品HHKBシリーズをセール価格で販売する。
セール対象商品は、HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional HYBRID。
HHKB Studio……通常価格4万4000円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で4400円オフ → 3万9600円
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S……通常価格3万6850円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で3850円オフ → 3万3000円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic Type-S……通常価格3万1900円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で5500円オフ → 2万6400円
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional HYBRID……通常価格3万1900円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で8340円オフ → 2万3560円
HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）PD-KB800BN
キートップセット「全プレ」キャンペーンの対象製品も
なお、現在PFUでは「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（刻印有モデル）」を購入・登録したユーザー全員に、「キートップセット（白）日本語配列／無刻印」をプレゼントするキャンペーンを併催。
今回のAmazonプライム感謝祭においては、PFUダイレクトAmazon店での購入も本キャンペーンの対象となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります