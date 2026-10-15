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2026年10月13日(火)0時から19日(月)23時59分までHHKBが対象

Amazonプライム感謝祭でPFUのHHKB Studioなど10/19までセール中

2026年10月15日 18時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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期間は2026年10月13日(火)0時から19日(月)23時59分まで

HHKB Classic Type-Sは過去最安値の17％オフ

　PFUは2026年10月13日(火)0時から19日(月)23時59分まで、Amazonプライム感謝祭にてキーボード製品HHKBシリーズをセール価格で販売する。

　セール対象商品は、HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional HYBRID。

HHKB Studio……通常価格4万4000円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で4400円オフ → 3万9600円
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S……通常価格3万6850円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で3850円オフ → 3万3000円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
　
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
　
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional Classic Type-S……通常価格3万1900円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で5500円オフ → 2万6400円
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
　
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC

HHKB Professional HYBRID……通常価格3万1900円
Amazonプライム感謝祭 特別価格で8340円オフ → 2万3560円
HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）PD-KB800BN

キートップセット「全プレ」キャンペーンの対象製品も

　なお、現在PFUでは「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（刻印有モデル）」を購入・登録したユーザー全員に、「キートップセット（白）日本語配列／無刻印」をプレゼントするキャンペーンを併催。

　今回のAmazonプライム感謝祭においては、PFUダイレクトAmazon店での購入も本キャンペーンの対象となる。

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