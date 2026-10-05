パソコンショップSEVENのBTOパソコンが最大79,000円オフ！ 10月8日限定の注目3モデル

セブンアールジャパンは、BTOパソコン専門店「パソコンショップSEVEN」において、10月8日に「2026/10/8 24時間限定セール」を実施する。開催期間は10月8日0:00から10月8日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大79,000円オフになる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。
注目モデルの一つが「ZEFT R60TC」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、ミドルタワーケースと850W 80Plus Gold電源を採用する。通常728,800円（税抜）から79,000円オフの649,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。
ほかにも、AMD Ryzen 7 7700と16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備える「Livrra Essential 260」は196,800円（税抜）、intel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT G62AP」は288,800円（税抜）で提供する。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、送料無料となる。ラインアップは全10商品で、用途に応じてゲーミング向けから日常利用向けまで選べる構成だ。
今回のセールは、最新世代CPUとGPUを搭載したBTOパソコンを、通常より手に取りやすい価格で選べる点が魅力だ。詳細な仕様や在庫状況はモデルごとに異なるため、購入前に各商品ページで確認するとよい。セール特設ページは10月8日の24時間限定公開となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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