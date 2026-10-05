ゲーミングPCが最大71,000円オフ！ パソコンショップSEVEN、24時間限定の全10商品

セブンアールジャパンは「パソコンショップSEVEN」において、10月7日0:00から10月7日23:59までの24時間限定で「2026/10/7 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大71,000円オフとなるほか、全商品送料無料となる。購入は特設ページおよび各商品ページから行える。

セール対象の主力機種として、ZEFT Z55BKはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Fractal Pop XL Silent Black Solidケースと1000W 80Plus gold電源を組み合わせる高性能モデルだ。通常714,800円から71,000円引きの643,800円（税抜）で、送料は無料となる。

また、ZEFT R65WTはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5070、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを備えたマイクロタワー構成で、通常549,800円から51,000円引きの498,800円（税抜）で販売する。さらに、Livrra Essential 320はintel Core Ultra5-250K Plus、16GB DDR5メモリ、1TB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus bronze電源を採用し、通常209,800円から10,000円引きの199,800円（税抜）となる。

セブンアールジャパンによる今回のセールは、ハイエンドGPU搭載機から日常用途向けのデスクトップまで幅広くそろえる構成で、合計10商品が対象だ。高負荷なゲームや動画編集を見据えた構成から、扱いやすい省スペース機まで比較しやすく、BTOならではの選択肢が魅力となる。詳細や在庫状況は特設ページで確認する流れだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。