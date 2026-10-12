バター、バター、またバター！ セブンに発酵バターの贅沢サンドアイス

セブン‐イレブンは10月13日から、バタークッキー専門店「バターステイツ」の人気商品をイメージした「バターステイツサンドアイス」を全国の店舗で順次発売します。

「銀のぶどう」発の人気バタークッキーがアイスに！

「バターステイツ」は、洋菓子ブランド「銀のぶどう」がプロデュースするバタークッキー専門店。今回そんなバターステイツをイメージしたバターづくしのアイスが登場します。

▲バターステイツサンドアイス（257円）



「バターステイツサンドアイス」は、発酵バターを使用したアイスを、発酵バター風味のクッキーで挟んだサンドアイスです。



クッキーには岩塩を加え、バターの風味を引き立てる仕立て。コクのあるアイスと、ほんのり塩気のあるクッキーの組み合わせが楽しめるといいます。



さらに、アイスの中には発酵バターチョコを忍ばせ、パキッとした食感をプラス。クッキー、アイス、チョコと、異なる食感でバターの風味を楽しめるのが特徴です。

発酵バターづくし！ これは気になる

▲発売中の「7カフェ バターステイツクッキー」



クッキーもアイスもチョコもバターづくしとは、なんとも贅沢！



しかも、クッキーに加えた岩塩がバターの風味を引き立てるというのも、おいしそうなポイントです。バター好きなら、ぜひ食べてみたくなりますね。



数量限定での販売なので、気になる人はセブン‐イレブンでチェックしてみてください。

（※文中の価格はすべて税込）