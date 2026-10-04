セブン「まるで蜜芋」が復活しているよ！ 今年はちょっぴり増量

セブン‐イレブンは「セブンプレミアム まるで蜜芋」を、9月29日より全国の店舗にて順次発売中です。

紅はるか100％！

「まるで蜜芋」がちょっぴり増量して復活

累計販売数2億2000万本を突破した「まるでシリーズ」に、昨年も登場した「まるで蜜芋」が帰ってきました。

▲セブンプレミアム まるで蜜芋 205円



「セブンプレミアム まるで蜜芋」は、焼き芋アイスとバニラアイスの2層に仕立てた、焼き芋にアイスを添えたようなスイーツ感を楽しめるアイスバーです。



芋の原料には、甘みとねっとり感が特長の紅はるかを100％使用。また、今年は従来品の65mlから68mlに容量がアップ。



外側はねっとり濃厚な蜜芋アイス、内側は甘さをおさえたなめらかなバニラアイスの2層仕立て。芋本来の風味をバニラアイスで包み込むことで素材の味を引き立たせた、奥行きのある味わいだといいます。

「濃芋スイートポテトアイス」も発売中

さらに、セブン‐イレブンでは「芋」を使ったアイスとして井村屋の「濃芋スイートポテトアイス」も順次発売中です。

▲井村屋 濃芋スイートポテトアイス 267円



こちらは、おいもあん・おいもアイス・カラメルソース・クッキークランチを重ねた4層構造で、スイートポテトの味わいを表現したアイス。

おいもあんとおいもアイスには国産紅はるかのペーストを使用。おいもアイスには北海道産生クリームを使用し、直火焦がしバターの香りも加えているのがポイント。さらに、ほろ苦いカラメルソースとクッキークランチを重ねた多重層なつくりです。

芋スイーツ好きにはうれしい再登場！

「まるで蜜芋」が好きだった人には、待望の再登場！ 紅はるかのねっとり濃厚な味わいが楽しめて、本当に「まるで蜜芋」みたいなんですよね。



今年は、従来品の65mlから68mlへちょっぴり増量しているのもうれしいです。



数量限定なので、気になる人はお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）