RTX 5090搭載PCが15万6000円引き！ 24時間限定セール【10月6日】

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで10月6日に「2026/10/6 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月6日0:00から10月6日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大156,000円オフとなる。

注目の対象機種は、GeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT Z55BY」だ。Core Ultra 7-265KF、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、1300W 80Plus Platinum電源を備えたハイエンド構成で、通常1,495,800円（税抜）から156,000円引きの1,339,800円となる。送料無料で購入できる点も魅力だ。

そのほかにも、Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R60HN」は通常464,800円（税抜）から45,000円オフの419,800円、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9060XTを採用する「ZEFT R60FS」は通常435,800円（税抜）から42,000円オフの393,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11搭載で、用途や予算に応じて選びやすいラインアップだ。

セール対象は全10商品に及び、ゲーミング向けから汎用デスクトップまで幅広い構成がそろう。各製品はパソコンショップSEVENの特設ページから確認でき、購入は各商品ページ経由で行う。対象製品の詳細や在庫状況は変動する可能性があるため、気になるモデルは早めのチェックが重要だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。