Kindle漫画セール情報「推し漫」 第294回
【今推したい漫画】100人分の命をもらった奴隷少年のダークファンタジー『ケントゥリア』全巻50%オフ【集英社 秋マン!!2026】
2026年10月04日 17時00分更新
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毎年恒例の集英社秋の漫画まつり「秋マン!!2026」も本日10月4日が最終日！ 50%オフで購入できるクーポン対象作品の中から、今私が個人的に推したい連載中の話題作品を中心にご紹介。
今回は暗森透センセイの『ケントゥリア』をご紹介。
奴隷100人の命と超人的能力を体に宿した奴隷の少年ユリアンの物語『ケントゥリア』。とにかく第1話だけでも読んでみてほしい。第1話は、ユリアンが力を得るまでのイントロ的な話ですが、とにかく密度がすごいです。その後は100人分の命と力でヒロイックに無双していく話……になるかと思いきやそうはならず、100人の命と力を授かっても手に入れられなかったものを手に入れ、そして与えるための成長物語になっていきます。
アニメ化はまだ発表されていませんが、いずれ間違いなくされると思われる、まさに注目の次世代漫画です！
100人分の命、何のために使うのか？ その問いの答えを探す物語
ケントゥリア
暗森透 (著)
全10巻（続巻）
4,279円 (50%オフクーポン適用時｜第10巻のみ定価)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
しかし船が呪われた海域へ入ったことで、彼らの運命は一変。凄惨な事件を生き残ったユリアンは、人ならざる“海”から100人分の命と超人的な力を与えられる。100人分の力、100人分の速度、100人分の反射、その代償とともに彼が背負ったのは、ミラが命を賭して船で生んだ娘、ディアナを守ることだった。
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