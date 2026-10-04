【集英社 秋マン!! 2026】半額なので『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズをざっくり紹介【Kindle漫画セール情報】

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集英社の対象コミックスがいっせいに半額になるキャンペーン「集英社 秋マン!!2026」が本日10月4日までの期間限定で開催中です。

あまりにも対象作品が多すぎるので、今回はそのなかから、荒木飛呂彦センセイの『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズをご紹介。ジョジョもすでにPart9まで続くシリーズですので、今回はかなりざっくり目でお届けします！

そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。

シリーズすべてを合わせるとすでに110巻。『ワンピース』といい勝負

ジョジョの奇妙な冒険 第1部 ファントムブラッド

荒木飛呂彦 (著)

全３巻（完結）

992円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

英国紳士を目指す青年ジョナサンが、吸血鬼となった宿敵ディオと戦う話。

「君がッ 泣くまで 殴るのをやめないッ！」

ジョジョの奇妙な冒険 PART2 戦闘潮流

荒木飛呂彦 (著)

全4巻（完結）

1,536円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ジョナサンの孫ジョセフが、究極生命体を目指す“柱の男”たちと戦う話。

「ハッピー うれピー よろピくねー」

ジョジョの奇妙な冒険 PART3 スターダストクルセイダース

荒木飛呂彦 (著)

全10巻（完結）

3,448円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

承太郎たちが、復活した宿敵DIOを倒すためエジプトを目指す話。

「やれやれだぜ」

ジョジョの奇妙な冒険 PART4 ダイヤモンドは砕けない

荒木飛呂彦 (著)

全12巻（完結）

4,004円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

高校生・東方仗助たちが、杜王町に潜む殺人鬼を追い詰める話。

「グレートですよ こいつはァ」

ジョジョの奇妙な冒険 PART5 黄金の風

荒木飛呂彦 (著)

全10巻（完結）

3,555円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ギャングに憧れる少年ジョルノが、仲間とともに組織のボスへ反旗を翻す話。

「このジョルノ・ジョバァーナには夢がある！」

ジョジョの奇妙な冒険 PART6 ストーンオーシャン

荒木飛呂彦 (著)

全11巻（完結）

3,707円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

無実の罪で収監された空条徐倫が、父を救うため宿敵の計画に立ち向かう話。

「やれやれだわ」

作品紹介

下半身不随の元騎手ジョニィが、謎の遺体を求めて北米横断レースに挑む話。

「『ありがとう』…それしか言う言葉がみつからない…」

ジョジョの奇妙な冒険 PART8 ジョジョリオン

荒木飛呂彦 (著)

全27巻（完結）

7,733円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

記憶を失った青年が、杜王町で自分の正体を探しながら家族を救おうとする話。

「これは『呪い』を解く物語」

ジョジョの奇妙な冒険 PART9 The JOJOLands

荒木飛呂彦 (著)

全9巻（続巻）

2,519円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ハワイに暮らす少年ジョディオが、大富豪を目指して仲間と危険な仕事に挑む話。

「この世の仕組み（メカニズム）」

そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。