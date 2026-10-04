Kindle漫画セール情報「推し漫」 第291回
【集英社 秋マン!! 2026】半額なので『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズをざっくり紹介【Kindle漫画セール情報】
2026年10月04日 16時00分更新
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集英社の対象コミックスがいっせいに半額になるキャンペーン「集英社 秋マン!!2026」が本日10月4日までの期間限定で開催中です。
あまりにも対象作品が多すぎるので、今回はそのなかから、荒木飛呂彦センセイの『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズをご紹介。ジョジョもすでにPart9まで続くシリーズですので、今回はかなりざっくり目でお届けします！
そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。
シリーズすべてを合わせるとすでに110巻。『ワンピース』といい勝負
ジョジョの奇妙な冒険 第1部 ファントムブラッド
荒木飛呂彦 (著)
全３巻（完結）
992円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
「君がッ 泣くまで 殴るのをやめないッ！」
ジョジョの奇妙な冒険 PART2 戦闘潮流
荒木飛呂彦 (著)
全4巻（完結）
1,536円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
「ハッピー うれピー よろピくねー」
ジョジョの奇妙な冒険 PART3 スターダストクルセイダース
荒木飛呂彦 (著)
全10巻（完結）
3,448円 (50%オフクーポン適用時)
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「やれやれだぜ」
ジョジョの奇妙な冒険 PART4 ダイヤモンドは砕けない
荒木飛呂彦 (著)
全12巻（完結）
4,004円 (50%オフクーポン適用時)
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「グレートですよ こいつはァ」
ジョジョの奇妙な冒険 PART5 黄金の風
荒木飛呂彦 (著)
全10巻（完結）
3,555円 (50%オフクーポン適用時)
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「このジョルノ・ジョバァーナには夢がある！」
ジョジョの奇妙な冒険 PART6 ストーンオーシャン
荒木飛呂彦 (著)
全11巻（完結）
3,707円 (50%オフクーポン適用時)
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「やれやれだわ」
ジョジョの奇妙な冒険 PART7 スティール・ボール・ラン
荒木飛呂彦 (著)
全24巻（完結）
6,908円 (50%オフクーポン適用時)
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「『ありがとう』…それしか言う言葉がみつからない…」
ジョジョの奇妙な冒険 PART8 ジョジョリオン
荒木飛呂彦 (著)
全27巻（完結）
7,733円 (50%オフクーポン適用時)
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「これは『呪い』を解く物語」
ジョジョの奇妙な冒険 PART9 The JOJOLands
荒木飛呂彦 (著)
全9巻（続巻）
2,519円 (50%オフクーポン適用時)
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「この世の仕組み（メカニズム）」
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