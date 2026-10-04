具なしで勝負！ 札幌の人気店「らぁ麺Q」監修カップ麺がファミマに

ファミリーマートでは、札幌の人気ラーメン店「らぁ麺Q」監修の商品を10月6日から順次発売します。

屋号変更・本店移転を記念！

「らぁ麺Q」がカップ麺になってファミマに

今回のコラボは、札幌のラーメン店「Lab Q」が2026年10月3日に「らぁ麺Q」へ屋号を変更し、本店を移転したことを記念したものです。



10月6日から、具材を入れず麺とスープにこだわったカップ麺「QRamen かけ醤油らぁ麺」と、「醤油らぁ麺」の味わいを再現した「ベビースタードデカイラーメンQ監修醤油らぁ麺味」が登場。



さらに10月20日からは、チルドラーメン「至高の一杯 煮干し醤油らぁ麺」も発売されます。

▲QRamen かけ醤油らぁ麺 298円

鶏と豚の旨味をベースに、鶏油の香りを利かせた芳醇な醤油スープと、滑らかで弾力のある食感のノンフライ麺を合わせたカップ麺です。

具材を入れず、麺とスープのバランスにこだわったという「至高の一杯」シリーズの商品です。

▲ベビースタードデカイラーメンＱ監修醤油らぁ麺味 159円

「醤油らぁ麺」の味わいをベビースターで再現した、らぁ麺Q初監修のお菓子です。

香り高い醤油と鶏の旨味の重なりを意識し、口に入れた瞬間に鶏脂を感じられるよう香りの出方にもこだわったといいます。

▲至高の一杯 煮干し醤油らぁ麺 698円

（北海道・東北地方・関東地方・東海地方限定）

醤油の香りと煮干しの風味がただよう煮干し醤油ベースのスープに、のど越しのよいつるみのある中太麺を合わせたチルドラーメンです。トッピングにはバラチャーシュー、メンマ、のりを使用。



ポイントは、煮干しの風味と醤油の香りのバランスで、何度も調整を重ねて完成させたといいます。

あえて“具なし”！ 麺とスープで勝負

「Japanese Ramen Noodle Lab Q」は2014年に北海道札幌市で開店したラーメン店。北海道の地鶏出汁をきかせたスープと、北海道産小麦を使用した自家製麺を合わせています。



今回のカップ麺も、ファミリーマート担当者が店舗を訪問し、店主との打ち合わせや試作を重ねて完成したそうです。



中でも気になるのが、具材をあえて入れていない「QRamen かけ醤油らぁ麺」。麺とスープのバランスにこだわった一杯だけに、具なしという潔さからも味への自信がうかがえます。



298円のカップ麺で、どこまで麺とスープを味わわせてくれるのか。これは気になります！

・開始日：2026年10月6日

・開始日：2026年10月20日

・終了日：数量限定

※価格は税込み表記です。