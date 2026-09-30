スリムでUSB給電にも対応した！　Amazonの新「Fire TV Stick 4K」登場、リモコンもデザイン一新

Amazonは9月30日、新しい4Kストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K」と、デザインを一新した「Fire TVリモコン」を発表した。Fire TVリモコンの機能を強化した「Fire TVリモコンPlus」の発売も予定している。

Fire TV Stick 4Kは4月発表の「Fire TV Stick HD」で好評だったスリムスティックのデザイン、テレビのUSB端子から直接給電できる設計を継承。画質が4Kに進化した。同じ4K画質の製品との比較では、昨年10月に発表した「Fire TV Stick 4K Select」よりも高速化している。価格は1万1980円で本日発売。10月13日からの「プライム感謝祭」（先行セール含む）では、プライム会員限定価格の5980円で販売する。

Fire TVリモコンは直感的でわかりやすいボタン配置や、表側を平らに、裏側をゆるやかに膨らませるなどして手によりなじむ新デザインを採用している。さらに、角の鋭さをなくし、裏面をカーブさせ全体の重心を下げることで、握ったときに自然と手のひらに収まる形状に仕上げているという。

また、世界で1日あたり平均1億回以上押されるという「リモコンのホームボタン」には、再生アルミニウムを採用して耐久性を向上。さらにドーム形状にすることで、触れただけで直感的に位置を認識できるようにした。ボタンはオレンジ色のドーム型とし、白のホームアイコンをあしらうことで、視覚的にもひと目でホームボタンと分かる仕上がりになっている。

これまで上位リモコンとして販売してきた「Alexa対応音声認識リモコンPro」が搭載する「カスタムボタン」は「Fire TVリモコン」にも追加されている。なお、Fire TVリモコンは、新しい「Fire TV Stick 4K」にも同梱されている。

Fire TVリモコンPlusでは、Fire TVの機能に加えて、バックライト付きのボタンと質感の高いアルミニウム筐体を採用。Alexa対応音声認識リモコンProに搭載されている「リモコンを探す」機能も利用できる。Alexa搭載デバイス(別売)から、「アレクサ、リモコンを探して」と話しかけると、リモコンから音が鳴るため、ソファの隙間などに紛れ込んだ場合でも、すぐに見つけられるとしている。

Fire TVリモコンの価格は2980円で、本日から予約受付を開始。出荷開始は10月22日になる見込み。Fire TVリモコンPlusは2027年の発売を予定している。