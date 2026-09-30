Google Chromeに"重大"な脆弱性

グーグルは9月29日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む32件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・32件 ■深刻度別の内訳 ・重大：1件

・高：25件

・中：1件

・低：5件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-102331： ANGLEのバッファオーバーフロー ■深刻度（高） ・CVE-2026-102317：Mojoの不適切な権限管理

・CVE-2026-102312：OmniboxのUIの誤表示

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-102320：CORSの認証の欠落 ■深刻度（低） ・CVE-2026-102310：Paymentsでの認証の欠落

・CVE-2026-102327：WebViewでの認証の誤り

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：154.0.8037.92/.93

・macOS：154.0.8037.92/.93

・Linux：154.0.8037.92 ■モバイル版 ・Android：154.0.8037.92

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。