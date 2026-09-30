郵便局アプリに不正アクセス　個人情報漏えいか

日本郵政と日本郵便は9月29日、「郵便局アプリ」が不正アクセスを受け、同アプリと「ゆうID」に関連した顧客情報69件（19名分）が外部に流出した可能性があることを公表した。
流出が疑われる情報は氏名、住所、生年月日、家族状況など。実際に不正取得された項目は対象者により異なる。
●外部流出の可能性がある会員情報（概要／2026年9月29日現在）
■ゆうID会員情報
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・電話番号
・メールアドレス
・お勤め先情報
・家族状況
・住所録登録情報
■ゆうIDが提供する住所録に登録されていた情報
・氏名
・住所
・企業名
・電話番号
・メールアドレス
■郵便局アプリで作成した送り状情報
・差出人情報（氏名／住所／企業名／電話番号／メールアドレス）
・受取人情報（氏名／住所／企業名／電話番号／メールアドレス）
・追跡番号
・品名
・発送／配達予定情報
本件を受け、郵便局アプリでは9月25日22時30分から緊急メンテナンスを実施。必要な調査と対策を実施した上で、9月26日にサービスを復旧した。
両社は被害を受けたユーザーに対して、準備が出来次第、書面等で個別に連絡するとしている。
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