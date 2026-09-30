郵便局アプリに不正アクセス　個人情報漏えいか

日本郵政と日本郵便は9月29日、「郵便局アプリ」が不正アクセスを受け、同アプリと「ゆうID」に関連した顧客情報69件（19名分）が外部に流出した可能性があることを公表した。

流出が疑われる情報は氏名、住所、生年月日、家族状況など。実際に不正取得された項目は対象者により異なる。

●外部流出の可能性がある会員情報（概要／2026年9月29日現在） ■ゆうID会員情報 ・氏名

・住所

・生年月日

・性別

・電話番号

・メールアドレス

・お勤め先情報

・家族状況

・住所録登録情報 ■ゆうIDが提供する住所録に登録されていた情報 ・氏名

・住所

・企業名

・電話番号

・メールアドレス ■郵便局アプリで作成した送り状情報 ・差出人情報（氏名／住所／企業名／電話番号／メールアドレス）

・受取人情報（氏名／住所／企業名／電話番号／メールアドレス）

・追跡番号

・品名

・発送／配達予定情報

本件を受け、郵便局アプリでは9月25日22時30分から緊急メンテナンスを実施。必要な調査と対策を実施した上で、9月26日にサービスを復旧した。

両社は被害を受けたユーザーに対して、準備が出来次第、書面等で個別に連絡するとしている。