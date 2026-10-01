レッツノート、作業性とモバイル性を両立した個人向け13.3型モデル「NC7」発表

パナソニック コネクトは10月1日、個人向けノートPC「レッツノート」に13.3型モデル「NC7」を追加したことを発表。11月18日より直販サイト「Panasonic Store Plus」限定で販売開始する。直販価格は33万1100円～となる。

レッツノートとしては、持ち運びを追求した12.4インチの「SC7」、作業のしやすさに重きをおいた大画面の14インチの「FC7」に続く、新モデルとなる。

NC7は位置づけとしては作業性とモバイル性のハイブリットなモデルだとし、ユーザーの用途や好みにあわせた選択肢を提供するという。

待望の13.3型レッツノート「FC7」

NC7はレッツノートの「頑丈」「軽量」「長時間駆動」という特徴はそのままにCPUに最新のCore Ultraシリーズ3を搭載。またCopilot＋ PC準拠となり、Recall機能やClick to do機能など、専用のAI機能も利用可能となっている。

メモリーは16GB／32GB／64GBの3つのラインアップから選択、ストレージは512GB／1TB／2TBが選択可能。プレミアムエディション（Core U7モデル）の場合は4TBまで選択可能（在庫がなくなり次第終了）。

ディスプレーはモバイル性と作業性を両立したという13.3型（1920×1200ドット）で、アスペクト比16：10となっている。

重量が約1.005kg～（SC7は約0.949kg～／FC7は約1.069kg～）、駆動時間は動画再生時約16.5時間（SC7は約17.7時間/動画再生・FC7は約14.8時間/動画再生）となっている。充電に関しても、PC作業しながら充電時間を短縮できる「しながら30分充電」などに対応する。

またNC7専用のカラー天板「フローラルゴールド」「フォリッジグリーン」もラインアップ。カスタマイズ購入画面で選択できる。

主要スペックは以下の通り。

Panasonic Store＋の「NC7」スペック モデル CF-NC7ARBCP CF-NC7ASBCP CF-NC7BRCCP CF-NC7BSCCP CF-NC7BRVCP CF-NC7BSVCP Microsoft Office Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き選択可 CPU Core Ultra 5 325 Core Ultra 7 356H メモリー 16GB 32GB 64GB ストレージ 512GB/1TB/2TB選択可 512GB/1TB/2TB/4TB 選択可 ワイヤレスWAN LTE／5G（nano SIMカード+eSIM)カスタマイズ可 カメラ FHD 1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応応 インターフェース USB Type-C（Thunderbolt4対応、USB Power Delivery対応）×2、USB Type-A（5Gbps）×2（うち1つはスマホ充電対応を兼ねる）、LANコネクター（RJ-45）、ヘッドセット端子 本体サイズ 約幅299.0×奥行き約214.1×高さ19.9mm（突起部除く） 重量 約1.005kg（LTE/5G搭載時：約1.010kg） 駆動時間 約16.5時間（動画再生時）、約28.1時間（アイドル時）

30周年キャンペーンも実施

1996年6月に初代レッツノートが誕生し、2026年で30周年となる。それを記念した各種キャンペーンを実施。

1つはレッツノート30周年記念特別カラー天板である「ターコイズグロー」をラインアップする。SC/FCモデルのみ限定となる。

そのほか、Panasonic Store＋では、「レッツノート30周年記念キャンペーン第2弾」として、カスタマイズレッツノート FC7/SC7機種限定 本体価格1万5000円オフなどのキャンペーン等を実施する。詳細はPanasonic Store＋を確認してほしい。