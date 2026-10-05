今年でグラビアデビュー11年目。色白の美ボディーが魅力の紺野 栞（こんの・しおり）さんが、22nd DVD「たわわなお姉さん」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：137分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10周年イヤーの集大成として、2025年末に1st写真集「凹凸（おうとつ）」を発売し、ファンの期待に応えてくれた紺野さん。ここ3年ほど髪は長かったが、心機一転でショートカットにして臨んだのが今作。6月に千葉県でロケが行なわれているが、受験勉強に励む高校生（＝視聴者）の隣の家に住んでいる、年上のお姉さんを演じている。

――よくある設定ですね。

【紺野 栞】 タイトル通りですが、胸がたわわなお姉さんが年下の男の子を誘惑しちゃう物語になっています。夏休みに一緒に出かけたり、温泉に行ってみたり、たまに勉強を見てあげたりと、ドキドキするシチュエーションをギュッと詰め込みました。

――オススメは？

【紺野 栞】 緑色のノースリーブニット姿で勉強を見てあげるシーンです。途中でニットをめくって淡い黄色と水色のランジェリーをチラ見せ。「もう勉強を教えてないじゃん！」と突っ込みたくなる印象ですが、個人的にすごく気に入っています（笑）。

――ほか注目は？

【紺野 栞】 たまに着るとファンの方々が喜んでくれることもあり、チェック柄のセーラー服で魅せるシーンが盛り込まれている点です。男の子に頼まれて恥ずかしがりながら着ているのですが、とても可愛らしい仕上がりです。

――特に年上のお姉さん感が出せたところは？

【紺野 栞】 夜の寝室で過ごすシーンです。無造作に乱れたショートカットと黒のランジェリーでグッと大人っぽい雰囲気だし、近い距離からの撮影で密着感のある映像になっています。

――さて、グラビアデビュー11年目ですが、これからの方向性は？

【紺野 栞】 写真集という形で10周年イヤーを締めくくれたし、自分自身がおもしろそうだと思ったことに挑戦しながら20周年を目指したいです。グラビアもですが、お芝居とかでも楽しんでいただけるようにがんばりたいです。

10月23～25日に上演される舞台「B型計画 本公演vol.1 ジャンプスケア」に出演することも決定。初日が紺野さんの誕生日なので、「今年は生誕祭はありませんが、みなさんの顔が見られる機会になるのがうれしいです」と呼びかけ。高田馬場ラビネストにて、全6公演を予定する。