AMD、フェイフェイ・リー氏率いるAIスタートアップ「World Labs」を約82億ドルで買収

AMDは現地時間2026年9月28日、AI研究の第一人者であるフェイフェイ・リー（Fei-Fei Li）博士が率いるAIモデル・研究ラボ「World Labs」を買収することで最終合意に達したと発表した。買収額は約82億ドル（全額株式交換）を見込んでおり、2026年後半までに規制当局の承認などを得て完了する予定だ。

この買収により、World Labsが持つ世界トップクラスの研究チームとモデル開発のノウハウがAMDに統合される。次世代AIインフラストラクチャーの構築を加速させ、オープンなAIエコシステムの強化を図る狙いがある。

空間知能やロボティクス領域でシナジー

リー氏は上級副社長兼チーフサイエンティストに

World Labsは米国サンフランシスコに本社を置き、テキストや画像、動画入力からインタラクティブな3D環境を生成・再構築・シミュレーションする「空間知能（Spatial Intelligence）」モデルや、ロボット学習・シミュレーション技術の開発を手掛ける新鋭企業。

買収完了後もWorld LabsチームはAIモデル研究の推進に注力し、共同創業者兼CEOであるフェイフェイ・リー博士はAMDのエグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）兼チーフサイエンティストに就任する。リー氏はAMDの会長兼CEOであるリサ・スー（Lisa Su）博士へ直接報告する体制となる。

AIのトレンドが推理、ロボティクス、シミュレーション、フィジカルAI（ロボットなど物理的な身体を持つAI）へと多様化する中、World Labsのモデル知見を取り入れることで、AMDはワークロードの変化に対応したCPU・GPU・AIアクセラレーターなどのハードウェア、ソフトウェア、システムの開発ロードマップをより強力に展開する構えだ。