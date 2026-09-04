AMDが最新ドライバー「AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1」を公開、鬼武者などに対応

AMDは、最新グラフィックスドライバー「AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1」をリリースした。
今回のアップデートでは、注目の新作タイトル『鬼武者 Way of the Sword』および『The Blood of Dawnwalker』への発売初日（Day 1）からの対応が発表された。両タイトルはAMDの超解像技術「AMD FSR（FidelityFX Super Resolution）」に対応するゲームのラインアップに加わる。
特にFSR 4対応ハードウェアを搭載した環境では、フレームレートの向上と高精細な画質を両立した快適なゲームプレイが楽しめる。
また、既存タイトルの最適化や不具合修正も行なわれており、Radeon™ RX 9000シリーズ グラフィックスカードにおける『Apex Legends』および『Starfield』の動作安定性が向上している。
最新版の「AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1」は、AMD公式Webサイトよりダウンロード可能だ。
なお、AMDではソフトウェアを以前のバージョンへダウングレードする際、トラブルを防ぐために公式の「AMD Cleanup Utility」を使用することを推奨している。
『鬼武者 Way of the Sword』関連キャンペーンも同時開催中
『鬼武者 Way of the Sword』の発売に合わせ、2つのプレゼントキャンペーンが実施されている。対象製品や応募期間・条件などの詳細は、各キャンペーンページを参照してもらいたい。
『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済みPC購入キャンペーン
キャンペーン対象モデルのPCを購入した方の中から、抽選で50名様にここでしか手に入らないオリジナルグッズセットが当たる。
（詳細：https://amd-heroes.jp/sp/oni_musha/）
AMDゲームがもらえるキャンペーン 2026 第2弾
対象のAMD製品を購入すると、特典として『鬼武者 Way of the Sword』のゲーム本編がもらえる豪華なキャンペーン。
（詳細：https://amd-heroes.jp/sp/amd_game_2026Q3_vol2/）
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